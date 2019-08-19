Как fee-девелопмент может помочь рынку загородного жилья

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Давно ушли в прошлое времена, когда земля в Подмосковье гарантированно росла в цене. Сейчас предложение превышает спрос как в сегменте земель для бизнеса, так и для розничных покупателей. В Московской области есть множество участков, пригодных для строительства поселков разного класса, которые их владельцы хотели бы продать, но инвесторов, готовых сейчас вкладываться в развитие загородных проектов, совсем мало.

Допустим, землевладелец принимает решение размежевать землю и продать ее частным лицам как участки без подряда. Это решение кажется ему логичным, раз продать целиком не удается. И в первые месяцы все идет отлично. Приезжают потенциальные покупатели, видят красивый луг, продавец обещает им закрытый периметр, охрану и коммуникации. Но беда в том, что девять из десяти покупателей участков без подряда понятия не имеют, что это такое – построить дом. Им кажется, что они сейчас найдут компанию-подрядчика, которая покажет интересный проект, пообещает возвести дом в приемлемые сроки, и все, дом готов. Но тому, кто решил строиться, почти наверняка придется лично разобраться в нюансах технологий и материалов фундамента, стен, кровли и еще во многом таком, о чем он даже не подозревает. Вдобавок стройка потребует как минимум втрое больше вложений, чем планировалось изначально, и займет больше, чем планировалось, времени. Уже через год после старта продаж на красивом лугу, размежеванном на участки под застройку, можно будет увидеть нагромождение строений разного стиля в разной степени готовности и заросшие борщевиком пустыри между ними. Продажи участков без подряда закономерно замедляются, пока не «встанут» совсем. Таких поселков в Подмосковье не меньше сотни.