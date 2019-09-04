Почему арендаторы офисов стали искать альтернативу небоскребам

Как менялось представление об офисе мечты, можно проследить по российским кинофильмам: если в начале 2000–2010-х гг. события развивались на фоне небоскребов «Москвы-сити», где чаще всего работали герои кинокартин, то в последние годы все чаще можно встретить вид, например, у «Белой площади», или на фоне бывших мануфактур, или вовсе в коворкингах.

По данным JLL, более половины московских офисов, купленных или арендованных во II квартале 2019 г., расположены за пределами «Москвы-сити» и Центрального делового района. Квартал небоскребов пока сохраняет позиции основного делового кластера, но арендаторы активнее посматривают по сторонам.

По данным Knight Frank, офисов класса А, B и В+ в Москве насчитывается 16,3 млн кв. м. Из них в «Москве-сити» сосредоточено 1,15 млн кв. м – меньше 10%. Чуть больше 1,2 млн кв. м находятся в Белорусском деловом кластере (от станции метро «Белорусская» до МКАД). И в этом году заявлено о строительстве нескольких новых бизнес-центров класса А здесь: район явно интересен инвесторам и собственникам. Около 900 000 кв. м – в районе станции метро «Павелецкая», по столько же – в районе Кремля и Ленинского проспекта. Примерно 80% самых статусных офисов класса А сосредоточены в Белорусском, Павелецком кластере и в «Москве-сити». На эти же три района приходится больше всего сделок по аренде и покупке офисной недвижимости: «Москва-сити» – 17%, Павелецкий 11%, Белорусский 7% (данные Colliers International).

Перечисленные офисные кластеры начали формироваться примерно в одно время – в 2000–2005 гг. – и являются наиболее развитыми с точки зрения бизнеса, инфраструктуры и транспортной доступности. Потому их можно считать наиболее привлекательными, в том числе и для иностранных компаний. Если семь лет назад около 70% площадей в «квартале небоскребов» занимали иностранные компании, то сегодня те же 70% приходятся уже на российские компании, в том числе госкорпорации. Однако «иностранцы» не столько ушли из Москвы, сколько переехали – как раз в те самые районы станций метро «Павелецкая» и «Белорусская». Здесь доля иностранных компаний достигает 57% и 70% соответственно. Речь идет о таких всемирно известных брендах, как, например, WeWork, MoetHennesy, Dentos, Moody’s, SonyPictures и других.

Арендаторов привлекают транспортная доступность (в том числе до аэропортов благодаря аэроэкспрессам в «Шереметьево» и «Домодедово»), инфраструктура и атмосфера районов. За два десятилетия они обросли тем, что называется supporting retail: десятками кафе и ресторанов с разнообразными гастрономическими концепциями, где можно не только пообедать, но и провести деловые встречи любого уровня.

В ближайшем будущем самыми востребованными офисными центрами станут те, что расположены не далее, чем в 10 минутах пешком от метро, но с вместительным паркингом. В дополнение к стрит-ритейлу должны появиться рекреационные пространства: лаунж-зоны, террасы, веранды и другие места, где резиденты бизнес-центра смогут проводить рабочее время время в «нерабочей атмосфере».

Офисы перестают быть только местом для работы. Тренд на «одомашнивание» рабочего пространства – один из самых заметных, и если у «Москвы-сити» уже не так много вариантов захватить этот тренд в полой мере, то у новых бизнес-центров, строящихся в ближе к центру Москвы, они высокие.