Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Проверка на уникальность

Уникальное жилье на элитном рынке продается в среднем за три года

Алексей Игошин, генеральный директор технологичного агентства Homeapp

Свобода бюджета покупателей элитной недвижимости оставляет большое поле для экспериментов. Подстраиваясь под спрос, предложение как на первичном, так и вторичном рынках становится все более разнообразным.

Покупатели более требовательны к инновациям, поэтому чаще выбирают новостройки – до 60% объектов продаются еще на ранних этапах стройки, часто в формате закрытых продаж. Квартиры на вторичном рынке нередко переоценены, что также является стимулом для выбора новостройки.

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