Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Какой ритейл нужен в элитных домах

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Как совместить идею элитарности центра Москвы с желанием столичных чиновников делать его дружелюбным и открытым: с общедоступными магазинами, ресторанами, спортзалами и театрами?

Изменение некогда дорогих торговых улиц, выход на сцену поколений, которым чуждо демонстративно-статусное потребление, бум e-commerce и «шопинга впечатлений» не лучшим образом влияют сегодня на самочувствие luxury-ритейла. Впрочем, легендарные модные дома и не думают уходить из Москвы и Санкт-Петербурга, но, по данным JLL, в прошлом году наибольшую активность на рынке столичного стрит-ритейла проявляли компании из сферы общепита: на них пришлось 40% новых арендаторов. Сегмент fashion по количеству занятых помещений лидирует в Столешниковом переулке, на Петровке (48 и 22% соответственно в структуре арендаторов), которые остаются местом концентрации брендов класса люкс. Схожая ситуация в Петербурге: на основных торговых улицах еда в прошлом году занимала 29% помещений, fashion – 16%. Люкс вынужден переформатироваться и меняться. А с учетом возможного роста числа жителей центра Москвы (а затем и Петербурга) может кардинально изменить рынок торговых площадей, расположенных в элитных и премиальных жилых комплексах.