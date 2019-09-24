Где пределы гибким решениям
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Мы присутствуем при создании легенды под названием «коворкинг». Скоро примерно десятая часть трудоспособного человечества осознает преимущества совместного труда и перейдет работать в гибкие пространства, около 70% глобальных корпораций планируют внедрить эту модель в течение ближайших трех лет – таковы данные исследования Knight Frank. В Европе коворкинги называют просто new normal, что говорит само за себя.
Российский рынок активно следует тренду. Мы все чаще узнаем о новых сделках, самой крупной из них стала аренда компанией SOK более 7000 кв. м в башне «Федерация». На российский рынок вышел крупнейший в мире оператор гибких офисных пространств We Work (четыре открытия менее чем за год). Более 20 000 кв. м коворкингов рассчитывает открыть Capital Group в Москве, корпорация ПИК также планирует развивать этот формат. Почти в каждой башне московского Сити уже есть коворкинги.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}