Где пределы гибким решениям

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Мы присутствуем при создании легенды под названием «коворкинг». Скоро примерно десятая часть трудоспособного человечества осознает преимущества совместного труда и перейдет работать в гибкие пространства, около 70% глобальных корпораций планируют внедрить эту модель в течение ближайших трех лет – таковы данные исследования Knight Frank. В Европе коворкинги называют просто new normal, что говорит само за себя.

Российский рынок активно следует тренду. Мы все чаще узнаем о новых сделках, самой крупной из них стала аренда компанией SOK более 7000 кв. м в башне «Федерация». На российский рынок вышел крупнейший в мире оператор гибких офисных пространств We Work (четыре открытия менее чем за год). Более 20 000 кв. м коворкингов рассчитывает открыть Capital Group в Москве, корпорация ПИК также планирует развивать этот формат. Почти в каждой башне московского Сити уже есть коворкинги.