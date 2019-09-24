Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Где пределы гибким решениям

Где пределы гибким решениям

Владимир Рыбаков, руководитель департамента офисной недвижимости Accent Capital

Мы присутствуем при создании легенды под названием «коворкинг». Скоро примерно десятая часть трудоспособного человечества осознает преимущества совместного труда и перейдет работать в гибкие пространства, около 70% глобальных корпораций планируют внедрить эту модель в течение ближайших трех лет – таковы данные исследования Knight Frank. В Европе коворкинги называют просто new normal, что говорит само за себя.

Российский рынок активно следует тренду. Мы все чаще узнаем о новых сделках, самой крупной из них стала аренда компанией SOK более 7000 кв. м в башне «Федерация». На российский рынок вышел крупнейший в мире оператор гибких офисных пространств We Work (четыре открытия менее чем за год). Более 20 000 кв. м коворкингов рассчитывает открыть Capital Group в Москве, корпорация ПИК также планирует развивать этот формат. Почти в каждой башне московского Сити уже есть коворкинги.

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