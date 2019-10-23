Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4926 от 23.10.2019 под заголовком: Граница отсечения

Почему 214-ФЗ не защищает покупателей дорогих квартир

Возмещение по счету эскроу ДДУ в случае банкротства банка – не более 10 млн рублей
Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум», участник партнерской сети CBRE

Десять миллионов – это много или мало? Казалось бы, много. Государство позаботилось об участниках долевого строительства, которые вносят оплату на эскроу-счета в банке, – эти средства застрахованы. Но если вчитаться в детали, получается, что забота оказалась немного ограниченной.

Итак, в случае отзыва лицензии у банка, который собрал с дольщиков средства на эскроу-счетах для покупки квартир в строящемся доме, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернет 100% вложенной суммы. Однако выплата пойдет не напрямую дольщику, а на эскроу-счет в другом банке, но не более 10 млн руб. На первый взгляд сумма достаточная. По данным Росреестра, средняя стоимость помещения, приобретенного физлицами по договору долевого участия (ДДУ) в России, составила 2,5 млн руб. Закон позволяет компенсировать потери сразу по нескольким ДДУ, но опять же общая сумма покрытия не может превышать 10 млн руб. Таким образом, среднестатистический российский дольщик может приобрести до четырех квартир по цене до 2,5 млн руб. и в случае проблем с банком – держателем эскроу-счетов он получит возврат из АСВ.

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