Как вернуть интерес к поездкам по России

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Жители России тратят на самостоятельные поездки по своей стране до 50 млрд руб. (данные за 2018 г.), а к туроператорам обращается все реже даже старшее поколение. Почему путешествия-конструкторы – поездки с максимумом индивидуальных настроек, авторами которых являются сами туристы, – начинают и выигрывают и смогут ли они повысить интерес к внутреннему туризму, который по-прежнему считается дорогим и небезопасным, выведя на новый уровень и гостиничный сегмент?

Жители России все меньше уверены в том, что у них завтра будет работа, и обеспокоены отсутствием роста реальных доходов. Большая часть зарплаты проедается в прямом смысле. Расходы на покупки падали весь 2018 год – до 70% россиян, по оценкам Nielsen, продолжают жить в режиме жесткой экономии. Растет и кредитная нагрузка домохозяйств – по данным Cushman & Wakefield, 5–7% семей в России обременены ипотекой, а 2019 год начался с активного роста потребительского и ипотечного кредитования. Люди, которые должны формировать спрос, теперь могут позволить себе только выплату ипотеки и еду (банкам отдается до 50% доходов), что продолжает провоцировать спад в ритейле и других сегментах. Бывший средний класс готов все меньше платить любым посредникам – в том числе туроператорам. И путешествует теперь совсем иначе, чем еще два-три года назад.