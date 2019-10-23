Дворы в России ждут метаморфозы

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О необходимости эффективно разделять частные и общественные пространства в жилых проектах сегодня знают многие девелоперы. В случае с элитной недвижимостью пространство двора должно быть отделено от пространства улицы, а разделение на частное и общественное присутствовать еще и внутри самого двора. Например, прогулочные дорожки, детская игровая площадка доступны для всех жителей комплекса. Однако есть и пространство для жителей первых этажей, которые нуждаются в личной территории. Это может быть патио – но и этого достаточно, чтобы дать возможность отгородиться от других жильцов, открыть двери своей квартиры, поставить стулья и столы. Мы в таких проектах используем «визуальные барьеры» – невысокую изгородь, стену или декоративные кустарники – чтобы отделить личное пространство жителей от территории всего двора.

Что ожидает покупатель элитной квартиры от своего двора, кроме безопасности и камерности? Думаю, внешней эстетики. Если в бизнес-классе все более функционально, практично – и ландшафты должны быть более долговечными, то в элитных домах именно эстетика пространства может потребовать более высокого уровня инвестиций. В подобных проектах у девелоперов часто есть запрос на взрослые крупномерные деревья и кустарники, более плотную посадку растений на квадратный метр. Кроме того, в этом сегменте есть спрос на особенные ландшафтные решения – фонтаны, ручьи, малые архитектурные формы, дизайнерскую садовую мебель и т. д. Используется натуральный камень, а не фабричные элементы мощения – все это и отличает элитный сектор. Кроме того, как правило, здесь есть и профессиональные садовники, которые обслуживают ландшафт.