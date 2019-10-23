Бренд важнее всего

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К 2018 г. российский рынок жилья пришел в равновесие: стало продаваться столько объектов, сколько строилось. Зарплаты в номинальном выражении в России увеличивались даже в кризис, а цены на квадратные метры сначала падали, потом росли. Доступность жилья повысилась. В 2000-х гг. работающей семье из двух человек требовалось примерно 10 лет, чтобы купить квартиру в 65 кв. м, сейчас на это надо в среднем 5–6 лет. Один из важнейших драйверов отрасли – ипотека, доля продаж по ипотеке занимает примерно половину всего рынка жилья в стране.
С 2016 г. рост зарплат находится на уровне 1,5–2% в год. Суммы депозитов в рублях растут постоянно, даже несмотря на кризис. Понятно, что большая часть этих депозитов находится у небольшого количества людей. Но, кроме того, такой тренд сигнализирует: люди не знают, куда инвестировать, или считают существующие возможности неперспективными.
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