Спрос на складскую недвижимость растет, как и ставки аренды в этом сегменте

Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Кто и зачем покупает склады

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«Темпы роста складского рынка впечатляют. Knight Frank отмечает, что прошлый год стал рекордным по объему сделок – 1,8 млн кв. м по Московской области и 2,38 млн кв. м по России. В начале августа наша компания купила склад «PNK Валищево» – уже сейчас его стоимость увеличилась примерно на 10%. Если ключевая ставка ЦБ и дальше будет падать, этот тренд продолжится.

Снижение ключевой ставки, пожалуй, самый главный драйвер роста этого рынка. Деньги для бизнеса становятся дешевле, что повлечет за собой рост стоимости любых активов – и логистической недвижимости в том числе. Деловая активность в России оживляется – Russia Services PMI растет уже третий месяц подряд. Рынок отвечает ростом спроса на склады, главные тренды двух последних лет – снижение уровня вакантных площадей и рост арендных ставок. Девелоперы и собственники активно пересматривают условия по новым контрактам. Средневзвешенная арендная ставка увеличится к концу года до 3800–4000 руб. за 1 кв. м.