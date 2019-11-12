Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Что раздувает сметы

Что раздувает сметы

Почему строительные подрядчики соглашаются на невыполнимые условия
Артем Пантелеев, коммерческий директор стройкомпании «Гинт-М»

Это верно и для услуг по отделке офисов. Одни генподрядчики (как правило, предлагающие на тендерах самые низкие цены) считают, что коллеги по цеху просто не умеют эффективно работать с поставщиками, оптимизировать фонд оплаты труда и умерять аппетиты по прибыли. Другие (чьи тендерные предложения дороже) уверены, что все вышесказанное – блеф, что профессиональные компании во времена последних кризисов уже все оптимизировали. Чтобы понять, где действительные, а где декларируемые резервы для оптимизации, можно взглянуть на смету. 

Прямые затраты генподрядчика – это расходы, связанные с непосредственной реализацией проекта, к которым относятся зарплата штатных строительных рабочих (в общей смете доля ФОТ составляет 20–30%); затраты на оборудование, сырье и материалы (35–50%) и расходы на услуги субподрядчиков (15–35%). 5–7% приходится, как правило, на накладные расходы без привязки к конкретному проекту. Например, административные расходы (аренда офиса, коммунальные платежи и т. д.). В смету заложена и прибыль – пожелания генподрядчика относительно своего вознаграждения, сегодня это 5–10%. 

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