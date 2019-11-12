Обещания и проблемы умного города

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Интеллектуальные транспортные системы, управляющие объектами через интернет вещей без вмешательства человека, доступный транспорт – от автомобилей до самокатов, энергоэффективные экологически дружественные технологии строительства, быстрые безотходные 3D-принтеры, умные системы жизнеобеспечения с сотнями медицинских дронов на службе – все эти и многие другие дары нового уклада начинают проникать в российские агломерации. Они призваны сделать жизнь горожанина комфортнее, безопаснее, интереснее и в конечном счете продолжительнее.

Один из ключевых вопросов – будут ли готовы люди доверить свою жизнь роботам и искусственному интеллекту, управляющим городскими службами? По данным опроса более 7500 жителей России, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в конце 2018 г., около 66% респондентов хотели бы видеть робота-помощника дома или на работе (44%), однако только 14% готовы стать пациентом робота-хирурга или отдать своего ребенка механической няне (10%).