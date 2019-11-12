Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Спрос замедляется, цены растут

Почему новостройки дорожают, хотя спрос на них уменьшается

Рост цен при дорогой ипотеке и сокращении доходов приведет к провалу продаж
Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group

Они дорожают невиданными в посткризисные времена темпами, в то время когда спрос замедляется, ипотечных сделок становится меньше, доходы населения стагнируют. Шестой год подряд снижаются доходы населения, и Москва – не исключение.

Летом 2018 г. ипотека подешевела до 9,8% годовых – впервые в истории России. По сравнению с летом 2017 г. в Москве количество сделок с новостройками выросло на 50%, были перекрыты результаты докризисных времен. Но в 2018 г. стройкомплекс попал под отрезвляющий душ санкций, девальвации и налоговых маневров. На этом фоне ЦБ поднял ключевую ставку, и действие палочки-выручалочки строительной отрасли – доступной ипотеки – стало ослабевать. Эффект проявился в самом начале 2019 г.: ежемесячно в столице стали заключать на 30% меньше сделок, чем в аналогичный период 2018 г. Впервые за четыре года количество ипотечных сделок начало снижаться. А что цены? Застройщики продолжали их повышать. За год к сентябрю 2019 г. 1 кв. м в массовых новостройках Москвы подорожал на 9% до 167 000 руб. в среднем За первое полугодие (время замедления спроса) цены повысили на 4%, почти так же, как за второре полугодие 2018 г., когда был бум (5%). Особенно тревожно удорожание самых востребованных вариантов. В некоторых округах минимальная стоимость 1 кв. м вплотную приблизилась к 200 000 руб. – еще недавно нижнему порогу для новостроек бизнес-класса. 

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