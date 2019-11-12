Гибкие офисы в регионах нужны предпринимателям
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За три года Москва заняла 7-е место в рейтинге городов Европы по числу коворкингов. Аналитики CBRE прогнозируют увеличение этого рынка еще на 37% до 180 400 кв. м. Но только Москвой дело не ограничивается. Сеть коворкингов Workki заявила о создании филиала в 2020 г. в Казани. «До 2023 г. запланировано возведение 22 новых коворкинг-центров в пяти городах с населением более 1 млн человек», – сообщает сайт екатеринбургской компании «Атомстроймодуль», которая предлагает рабочие места в двух проектах в Екатеринбурге. Компания планирует за пять лет построить сеть коворкингов в 82 субъектах РФ, инвестировав около 2,7 млрд руб., начинают так же с Екатеринбурга.
В регионах уже представлены «Рабочая станция» (в Оренбурге), «Аник» (15 малых пространств до 25 рабочих мест в Самаре, Пензе, Тольятти и Воронеже) и бельгийская Regus (построила объекты в Челябинске и Екатеринбурге).
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