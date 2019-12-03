Может ли умный город быть умнее горожанина
В ближайшие пять лет на программу «Цифровая экономика» потратят более триллиона рублей
Вопрос не праздный. У меня в подъезде, в Басковом переулке, 4, – разруха. Строго по профессору Преображенскому. И в головах, и на местности. Штукатурка клочьями, какие-то банки и бутылки, пол в известке, почтовые ящики – настежь. Поэтому я не получаю квитанции. А плачу за коммунальные услуги (включая регулярную уборку мест общественного пользования) современно и дистанционно, через сайт госуслуг.
Уместны ли разговоры о цифровизации, об умных домах и умных городах в стране, где четверть жилья – с туалетами на улице? Много ли смысла, например, в BIM-технологиях, если застройщик удирает в Лондон с деньгами дольщиков?
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