Может ли умный город быть умнее горожанина

Вопрос не праздный. У меня в подъезде, в Басковом переулке, 4, – разруха. Строго по профессору Преображенскому. И в головах, и на местности. Штукатурка клочьями, какие-то банки и бутылки, пол в известке, почтовые ящики – настежь. Поэтому я не получаю квитанции. А плачу за коммунальные услуги (включая регулярную уборку мест общественного пользования) современно и дистанционно, через сайт госуслуг.