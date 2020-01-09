От моды на здоровый образ жизни выигрывают районные торговые центры

Это неудивительно: спорт или любая активность стали непременным условием здорового образа жизни. В обществе, а затем и в ритейле происходят поистине фундаментальные изменения: красота – это, в первую очередь, здоровье, красивая одежда – только удобная и качественная, а лучший макияж – тот, которого не видно. Конечно, все «здоровые» увлечения – от йоги и пилатеса до скалолазания и туристических походов – стоят денег, однако районные ТЦ выигрывают и здесь: в некоторых из них спортивные бренды открывают свои дисконт-центры, в других успешно работают магазины спортивного питания, в третьих открываются скалодромы или студии танца – на площадях, ранее непопулярных у арендаторов. Некоторые из таких проектов даже успели превратиться в своеобразные якоря «районников» и привлекают сюда в том числе и новое поколение потребителей, которое особенно тщательно относится к своему здоровью. Во многих районных ТЦ спортивные концепции дополняют и расширяют классическое торгово-развлекательное наполнение. Например, на одном объекте небольшой фитнес-клуб может работать совместно с несколькими специализированными студиями (йога, пилатес, интервальные тренировки и пр.), с медицинским центром или ЗОЖ-кафе.