Почему новостройки в Удмуртии лучше, чем в самых комфортных российских городах

В целом исследование позволяет говорить о ряде позитивных изменений. За последние 5 лет, начиная с 2014 г., произошло заметное улучшение потребительских характеристик жилья по таким показателям, как: дворы без машин (больше на 25%), велопарковки (больше на 19%), детские площадки с усовершенствованным покрытием (больше на 14%), витринные фасады первых этажей (больше на 10%), подъезды на уровне тротуара (больше на 26%), прозрачные входные двери в подъезд (больше на 25%). С каждым годом увеличивается доля новостроек, в которых вход на территорию и в подъезд производится по смарт-картам. С 2014 по 2019 г. таких ЖК стало почти на 5% больше, в том числе и в сегменте массового жилья – на 3,26%.