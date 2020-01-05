Как строить по науке

Но главное: чем больше мелких подрядчиков работает на проекте, тем выше риски заказчика получить на одном из направлений (а то и на нескольких) банальную халатность. И в этом случае он потратит на решение проблем суммы, не сопоставимые со стоимостью всех договоров на НТС, вместе взятых (совокупная стоимость стандартного набора работ, включающая контроль прочности материалов, выборочный входной контроль и геодезический мониторинг, для 11-этажного односекционного монолитного жилого дома составляет около 600 000 руб. за весь период строительства). Например, на строительстве 11-этажного жилого дома халатность была допущена на этапе лабораторного контроля стройматериалов: по проекту, внутренние перегородки здания должны были быть изготовлены из газобетонных блоков плотности D600, прочности B5. Это относительно редкое сочетание параметров, самый распространенный тип блоков соответствует параметрам D600, B3,5. Именно такие блоки (они заметно дешевле) и привез недобросовестный поставщик, выгрузив их вообще без маркировки по параметру В. По идее, выявить подмену должен был входной контроль качества, но в реальности афера раскрылась лишь спустя месяц, при очередной проверке Мосгосстройназдора. К тому моменту в доме уже были выложены перегородки с первого по четвертый этажи. Результат – многомиллионные штрафы, затраты на устранение последствий халатности, срыв сроков строительства. И таких примеров в отрасли более чем достаточно.