Как строить по науке
По ГОСТу (27751, действует с 2015 г.) все здания с уникальной архитектурой, объекты выше 100 м или с пролетом более 100 м (сооружения класс КС3) должны должны проектироваться и строиться с научно-техническим сопровождением (НТС), без этого госэкспертизу не пройти. Но девелоперы до сих пор не знают, как это НТС проводить, поскольку до сих пор к нему нет соответствующего свода правил.
Научно-техническое сопровождение – комплекс мероприятий, выполняемый научными организациями, контролирующими качество строительства. В него входят геодезический и геотехнический мониторинги, научно-технические и проектные изыскания, контроль бетонных конструкций и качества бетона, входной контроль строительных материалов.
Часто технические заказчики и застройщики подходят к НТС путем, который кажется обманчиво простым: когда появляется задача по одному из направлений, на ее решение ищется подрядчик. Никакого планирования работ, никакого комплексного подхода – словно латают бреши. Заказчик стремится найти исполнителя побыстрее, сэкономив на этой статье расходов как можно больше.
Типовой алгоритм организации работы по НТС на проекте выглядит так: ответственным назначается руководитель проекта либо начальник строительства, в качестве подрядчиков привлекаются знакомые. Второй, не менее распространенный, вариант – ответственный собирает коммерческие предложения первых попавшихся подрядчиков, условно говоря, первых пяти строк в поисковой выдаче «Яндекса» или «Гугла», и выбирает самого дешевого.
В результате для НТС на одной стройке привлекаются десятки мелких подрядчиков, зачастую сомнительного уровня профессионализма, да еще и работающих без увязки друг с другом. Вся эта работа регулируется десятками «копеечных» договоров, к обязательствам по ним подрядчики относятся соответственно заработку. Заказчик должен проверить юридическую и налоговую прозрачность всех этих контрагентов, затем собрать с них многочисленные технические отчеты и проверить, соответствуют ли они требованиям всех контрольных органов. Уже одно это говорит о том, что вместо экономии заказчик получает лишние трудозатраты и головную боль.
Но главное: чем больше мелких подрядчиков работает на проекте, тем выше риски заказчика получить на одном из направлений (а то и на нескольких) банальную халатность. И в этом случае он потратит на решение проблем суммы, не сопоставимые со стоимостью всех договоров на НТС, вместе взятых (совокупная стоимость стандартного набора работ, включающая контроль прочности материалов, выборочный входной контроль и геодезический мониторинг, для 11-этажного односекционного монолитного жилого дома составляет около 600 000 руб. за весь период строительства). Например, на строительстве 11-этажного жилого дома халатность была допущена на этапе лабораторного контроля стройматериалов: по проекту, внутренние перегородки здания должны были быть изготовлены из газобетонных блоков плотности D600, прочности B5. Это относительно редкое сочетание параметров, самый распространенный тип блоков соответствует параметрам D600, B3,5. Именно такие блоки (они заметно дешевле) и привез недобросовестный поставщик, выгрузив их вообще без маркировки по параметру В. По идее, выявить подмену должен был входной контроль качества, но в реальности афера раскрылась лишь спустя месяц, при очередной проверке Мосгосстройназдора. К тому моменту в доме уже были выложены перегородки с первого по четвертый этажи. Результат – многомиллионные штрафы, затраты на устранение последствий халатности, срыв сроков строительства. И таких примеров в отрасли более чем достаточно.
Самый трагичный случай, с которым мне доводилось сталкиваться, касался крупного офисного комплекса на юге Москвы. Лабораторный контроль, как впоследствии выяснилось, на проекте по сути не осуществлялся, за качеством следил прораб в силу своих компетенций. В какой-то момент перед бетонированием перекрытия пятого этажа прорабу не хватило стоек для устройства опалубки, и он решил снять их с первого этажа, посчитав, что необходимая прочность там давно набрана. В результате при заливке плиты перекрытия произошло полное обрушение здания. Люди получили травмы различной степени тяжести и чудом остались живы. Судебная экспертиза показала, что прочность бетона двух первых этажей составляла всего 20–40% от проектных показателей.
Оптимальный вариант, минимизирующий возможные риски, – привлечь к научно-техническому сопровождению строительства лабораторию широкого профиля, специалисты которой способны комплексно оценить все риски застройщика на каждом из этапов проекта. Еще до начала работ в обязательном порядке нужно составить программу всех исследований на всех этапах.
Разумеется, сам по себе относительно высокий бюджет, предложенный подрядчиком, не гарантирует надлежащего качества услуг. Чтобы свести риски к минимуму, я рекомендую заказчикам, во-первых, запрашивать у кандидатов рекомендательные письма, копии договоров и другие свидетельства, подтверждающие опыт успешно реализованных проектов. Во-вторых, приоритет отдавать компаниям, которые предоставляют полный комплекс услуг НТС. Только отсеяв неподходящих кандидатов по этим двум параметрам, имеет смысл выбирать подрядчика, предлагающего наиболее адекватный бюджет.