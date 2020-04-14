Больше не будет дилеммы «а надо ли вот это менять» –все, что надо менять, покажут дашборды. Это и есть цифровая трансформация. Приступать к ней можно итерациями, главное – иметь глобальный план, иначе получится только автоматизировать пару участков работ и эффект не будет стоить усилий. И в следующий кризис компания откажется от этих решений, потому что они приносят мало пользы. Хотя дело не в решении, а в том, что его не смогли полноценно применить.