Как девелоперам перейти в высшую технолигуПочему чат-ботов на сайтах и IoT-браслетов на стройке недостаточно
Последнюю пару лет о цифровой трансформации говорят много, но с какого момента компания становится цифровой? Кто-то начинает с внедрения CRM-систем, кто-то – с BIM-моделирования. Но это куда более глобальный процесс.
По данным McKinsey & Company, цифровая трансформация дает компаниям рост прибыли и капитализации на 30–50%. Понятно, что установка чат-бота на сайт такого роста не даст, нужен комплекс решений. Компании проходят на этом пути три уровня.
1. Видим новое – внедряем, или Лоскутная автоматизация
Компании хотят ускориться, автоматизировать процессы, поэтому пробуют все новые IT-инструменты и технологии, которые появляются на рынке. Они смотрят на конкурентов или рассказывают им о каком-то сервисе на конференции, и застройщики думают: надо попробовать. Как волшебную таблетку, которая сама по себе повысит эффективность бизнеса.
На отдельно взятом участке и при правильном внедрении это сработает, но автоматизация будет локальной. Такой подход не дает получать от инструментов максимум: часть данных теряется, часть функционала не используется, часть возможностей игнорируется.
Случается, что на одном участке процессы автоматизировали, а на другом из-за этого процесс усложнился или перешел из автоматического в ручной. Например, поставили CRM, настроили, продавцам стало удобно, а бухгалтеры теперь делают двойную работу, перенося данные из 1С в CRM и обратно, постоянно сверяют цены и страдают. Хотя можно протянуть интеграцию CRM чуть дальше и подключить ее к 1С, чтобы обмен данными и документами проходил автоматически.
2. Все сервисы должны быть связаны
Нужна сквозная интеграция, объединяющая все процессы, от проектирования и строительства до реализации (это продвижение, продажи, постпродажный сервис) и эксплуатации объектов. В единой бесшовной IT-системе должна обогащаться информация о продукте и клиентах – так девелопер может отслеживать все, что касается возведения объекта, и весь цикл работы с покупателями с момента, как человек заинтересовался ЖК, до выдачи ключей и даже дальше.
Если в стройке что-то пошло не по плану – купили другие окна или скорректировали планировки – обновленные данные должны попасть в систему ценообразования. Теоретически информацию можно передавать и по почте, постоянно перезаливать в систему. Но цель внедрения технологий –автоматизация и ускорение. Бессмысленно тратить десятки миллионов на технологию, а потом тормозить с обеспечением новой системы данными.
Единая IT-система позволяет развернуть все инструменты, в сумме это помогает девелоперам:
снизить стоимость возведения зданий до 20% и сократить сроки строительства в среднем на 10% благодаря применению имитационного моделирования;
повысить прибыльность проекта в реализации за счет снижения операционных затрат на коммерческий блок и повышения эффективности рекламных инструментов. Здесь сложно дать конкретную оценку по росту прибыли, так как в девелопменте не оцениваются реальные затраты на обслуживание клиентов без автоматизации. Но даже применение динамического ценообразования дает в среднем 5% к выручке с одного объекта.
3. Решения на основе данных
Когда внедрены новейшие технологии и все инструменты связаны в единый IT-ландшафт, начинается самое интересное. Появляется массив данных, который нужно научиться использовать.
В этот момент должно измениться мышление, в первую очередь у топ-менеджмента – и дальше по цепочке. Девелопер начинает принимать решения на основе данных, иначе зачем все это? Когда вы начнете оперировать данными, у вас даже споры на совещаниях прекратятся. Любая гипотеза будет либо подтверждена, либо опровергнута, это позволит масштабировать только те проекты, по которым есть успешные показатели. А не те, которые нравятся маркетологу, в которые верит жена коммерческого директора или за которые команда проекта хочет получить каннского льва.
Больше не будет дилеммы «а надо ли вот это менять» –все, что надо менять, покажут дашборды. Это и есть цифровая трансформация. Приступать к ней можно итерациями, главное – иметь глобальный план, иначе получится только автоматизировать пару участков работ и эффект не будет стоить усилий. И в следующий кризис компания откажется от этих решений, потому что они приносят мало пользы. Хотя дело не в решении, а в том, что его не смогли полноценно применить.