Осмысливая интенсивное развитие города, эксперты НИ и ПИ Градплана со ссылкой на исследования ООН-хабитат утверждают, что компактный город дает рост доходов бюджета на 10% с гектара территории, сокращение расходов на городскую инфраструктуру на душу населения на 33% и снижение затрат на строительство дорожной сети до 30%. Однако реальный город перешагнул административные границы Москвы и вышел за границы Московского малого и большого автомобильного колец. В условиях хаотичной застройки 1990-х и объективного ослабления государственного контроля реальный город так и не смог стать компактным, но также не стал комфортнее и безопаснее. Крупнейшие мегаполисы Европы в попытке улучшить управляемость территорий, гармонично соединить компактный город с субурбией пошли путем создания новых административных структур – Большой Лондон (1965) и Большой Париж (2016). В 2012 г. Москва присоединила 148 000 га, однако характер взаимодействия, степень координации планов развития и строительства инфраструктуры между Москвой и Московской областью не изменился. Согласительная комиссия была создана только для обсуждения генплана ТиНАО. К сожалению, не была сформирована практика ее постоянной работы для обсуждения вопросов из других сфер.