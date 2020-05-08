Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Как прокуратура может помочь с арендой

Малому и среднему бизнесу особенно тяжело рассчитаться за помещения
Владимир Кузнецов , индивидуальный предприниматель, антикризисный менеджер, в 2006-2010 гг. руководитель судебного департамента компании ТНК-ВР

Сейчас под наибольшим давлением из-за ограничительных мер, вызванных эпидемией COVID-19, оказались компании малого и среднего бизнеса в секторах экономики услуг и торговли (кроме продуктов питания и лекарств). Лишившись возможности работаьт и генерировать выручку, они находятся под давлением трех групп кредиторов: работники, которым должны продолжать выплачивать заработную плату, бюджет, поскольку предприниматели должны уплачивать, как минимум, страховые взносы и налоги на заработную плату, и арендодатели, требующие уплаты арендных платежей исходя из того, что взаимоотношения арендатора и арендодателя не прекратились, а, следовательно, бизнес, по мнению арендодателей,  продолжается как обычно.

Пункт 2 статьи 855 Гражданского кодекса, устанавливающий очередность платежей, ставит первую (работников) и вторую (бюджет и внебюджетные фонды) группы кредиторов в приоритетное положение. Поступающие на счет компании (индивидуального предпринимателя) средства должны направляться на исполнение обязательств перед ними раньше, чем арендодателям. Сохранения рабочих мест, а, значит продолжение выплат зарплаты в период действия ограничительных мер, определяется верой предпринимателя в возможность продолжения бизнеса после их снятия, а также его личной порядочностью и способностью вложить личные средства (если они есть) в сохранение персонала, ключевого ресурса для быстрого перезапуска бизнеса. В отношениях с  работником предприниматель – сильная сторона и вряд ли может рассчитывать на поддержку законодателя и правоприменительных органов.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных