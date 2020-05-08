Как прокуратура может помочь с арендойМалому и среднему бизнесу особенно тяжело рассчитаться за помещения
Сейчас под наибольшим давлением из-за ограничительных мер, вызванных эпидемией COVID-19, оказались компании малого и среднего бизнеса в секторах экономики услуг и торговли (кроме продуктов питания и лекарств). Лишившись возможности работаьт и генерировать выручку, они находятся под давлением трех групп кредиторов: работники, которым должны продолжать выплачивать заработную плату, бюджет, поскольку предприниматели должны уплачивать, как минимум, страховые взносы и налоги на заработную плату, и арендодатели, требующие уплаты арендных платежей исходя из того, что взаимоотношения арендатора и арендодателя не прекратились, а, следовательно, бизнес, по мнению арендодателей, продолжается как обычно.
Пункт 2 статьи 855 Гражданского кодекса, устанавливающий очередность платежей, ставит первую (работников) и вторую (бюджет и внебюджетные фонды) группы кредиторов в приоритетное положение. Поступающие на счет компании (индивидуального предпринимателя) средства должны направляться на исполнение обязательств перед ними раньше, чем арендодателям. Сохранения рабочих мест, а, значит продолжение выплат зарплаты в период действия ограничительных мер, определяется верой предпринимателя в возможность продолжения бизнеса после их снятия, а также его личной порядочностью и способностью вложить личные средства (если они есть) в сохранение персонала, ключевого ресурса для быстрого перезапуска бизнеса. В отношениях с работником предприниматель – сильная сторона и вряд ли может рассчитывать на поддержку законодателя и правоприменительных органов.