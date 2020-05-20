В некоторых городах Америки, таких, например, как Балтимор, в кризис 2008 г. пустующие торговые центры стали пространствами для размещения дата-центров. Скажем, компания Rackspace, занимающаяся обработкой данных, приобрела крыло в ТЦ Marley Station. Площадка настолько понравилась арендатору, что спустя время он просто выкупил оставшиеся площади, превратив торговый центр в подобие офисного. Бывшие крупные магазины в Индиане и Миссисипи также со временем превращались в дата-центры. Подобные примеры как нельзя лучше иллюстрируют возможности торговых центров: по техническим характеристикам, нагрузкам на перекрытия, высоте потолков, инженерно-техническим системам они часто соответствуют требованиям не только ритейла, но и логистики, обработки товара, конгрессно-выставочного бизнеса и многих других. Крупные моллы прежде всего пойдут по пути развития логистических функций для онлайн-бизнеса, учитывая недостаток качественных площадок по сбору и комплектации товара в черте города. Но кроме этого уверен, что собственники будут создавать и из своих ТЦ онлайн-маркетплейс: когда посетитель, зайдя на сайт торгового комплекса, сможет сделать единый интернет-заказ у любого из арендаторов, т. е. положить выбранные у разных ритейлеров ТЦ товары в одну онлайн-корзину, и оформить доставку.