Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Недвижимость

Чем плоха аукционная система закупок

Конкурсы вместо аукционов по выбору подрядчиков по госконтрактам нужны, чтобы мы навсегда помахали рукой демпингу, который портит рынок
Денис Снетков , Заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей»

Построить здание по госконтракту в одном из регионов стоит 38 млн руб. Подрядчик, взявшийся сделать это за 22 млн руб., приходит к заказчику и, показывая на окно в проекте, спрашивает: «Что это за квадратик?» Этот реальный пример демонстрирует: система аукционов по строительным госконтрактам требует замены. Уральское объединение строителей вместе с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) внесли в Госдуму законопроект, который, по нашему мнению, необходим малому и среднему бизнесу в строительстве и производителям качественных стройматериалов.

На аукционе государственные и муниципальные заказчики вправе выбрать подрядчика, предложившего наименьшую цену. Это зачастую приводит к появлению на стройке неквалифицированных рабочих и контрафактных материалов. А что остается делать, если ты падаешь в цене ниже себестоимости? Только привлекать бездомных, как это случилось в крупном уральском городе, и покупать некачественную продукцию. Да, в 44-ФЗ (закон о контрактной системе) есть антидемпинговые меры, но заказчики по-прежнему голосуют рублем. 

Наши исследования показали, что демпинг со стороны нечестных подрядных компаний – первый вызов для строительной отрасли. Более 90% подрядчиков и заказчиков жалуются на аукционную систему закупок. Причины очевидны: профессиональные подрядчики платят налоги, хорошие зарплаты рабочим и им не нравится, когда их многолетний опыт, бесспорная квалификация проигрывают тем, кто готов работать за кусочек хлеба. Добросовестные заказчики не рады, когда демпингующие подрядчики срывают сроки и качество работ. 

Второй вызов – отсутствие нормальной прибыли у подрядчиков. 63% компаний говорят о нехватке оборотных средств и достаточной прибыли, потому что заказчики переходят на постоплату (доходит до 120 дней), работают без авансов – это получило практически повсеместное распространение. В результате малый бизнес теряет около 30% от того, что мог бы заработать. 

Ситуация с оборотными средствами усложняется еще и тем, что подрядчики должны платить гарантийное обеспечение и обеспечение по исполнению контракта. В результате госконтракты становятся все менее популярными среди подрядных организаций. 

Мы предлагаем, во-первых, сместить баланс при выборе подрядчика с критерия «цена» к учету качества, квалификации, компетенции исполнителей. Способ простой – проводить конкурсы, а не аукционы, внедрить рейтинг участников закупок. Порядок ведения такого рейтинга может установить правительство РФ. 

Во-вторых, отменить предоставление обеспечения государственных и муниципальных контрактов. Третье – ввести обязательное авансирование, от 20 до 50% от стоимости работ. Кстати, пока добились того, что в 44-ФЗ недавно увеличена доля аванса с 30 до 50%. Сейчас важно предусмотреть минимальный размер авансирования. Безусловно, всегда есть риск, что с деньгами сбегут. Но на этот случай работают уголовные законы. И наконец, сократить сроки приемки и оплаты строительных работ до 10 дней. 

Обязательное авансирование, отмена денежного обеспечения позволят подрядчику иметь оборотные средства. Требование к точному и минимальному сроку постоплаты даст возможность подрядной компании вовремя выплатить зарплату и налоги. А переход в конкурсы важен для того, чтобы демпингу, который портит рынок для добросовестных и опытных подрядчиков, мы навсегда помахали рукой.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных