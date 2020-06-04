Чем плоха аукционная система закупокКонкурсы вместо аукционов по выбору подрядчиков по госконтрактам нужны, чтобы мы навсегда помахали рукой демпингу, который портит рынок
Построить здание по госконтракту в одном из регионов стоит 38 млн руб. Подрядчик, взявшийся сделать это за 22 млн руб., приходит к заказчику и, показывая на окно в проекте, спрашивает: «Что это за квадратик?» Этот реальный пример демонстрирует: система аукционов по строительным госконтрактам требует замены. Уральское объединение строителей вместе с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) внесли в Госдуму законопроект, который, по нашему мнению, необходим малому и среднему бизнесу в строительстве и производителям качественных стройматериалов.
На аукционе государственные и муниципальные заказчики вправе выбрать подрядчика, предложившего наименьшую цену. Это зачастую приводит к появлению на стройке неквалифицированных рабочих и контрафактных материалов. А что остается делать, если ты падаешь в цене ниже себестоимости? Только привлекать бездомных, как это случилось в крупном уральском городе, и покупать некачественную продукцию. Да, в 44-ФЗ (закон о контрактной системе) есть антидемпинговые меры, но заказчики по-прежнему голосуют рублем.
Наши исследования показали, что демпинг со стороны нечестных подрядных компаний – первый вызов для строительной отрасли. Более 90% подрядчиков и заказчиков жалуются на аукционную систему закупок. Причины очевидны: профессиональные подрядчики платят налоги, хорошие зарплаты рабочим и им не нравится, когда их многолетний опыт, бесспорная квалификация проигрывают тем, кто готов работать за кусочек хлеба. Добросовестные заказчики не рады, когда демпингующие подрядчики срывают сроки и качество работ.
Второй вызов – отсутствие нормальной прибыли у подрядчиков. 63% компаний говорят о нехватке оборотных средств и достаточной прибыли, потому что заказчики переходят на постоплату (доходит до 120 дней), работают без авансов – это получило практически повсеместное распространение. В результате малый бизнес теряет около 30% от того, что мог бы заработать.
Ситуация с оборотными средствами усложняется еще и тем, что подрядчики должны платить гарантийное обеспечение и обеспечение по исполнению контракта. В результате госконтракты становятся все менее популярными среди подрядных организаций.
Мы предлагаем, во-первых, сместить баланс при выборе подрядчика с критерия «цена» к учету качества, квалификации, компетенции исполнителей. Способ простой – проводить конкурсы, а не аукционы, внедрить рейтинг участников закупок. Порядок ведения такого рейтинга может установить правительство РФ.
Во-вторых, отменить предоставление обеспечения государственных и муниципальных контрактов. Третье – ввести обязательное авансирование, от 20 до 50% от стоимости работ. Кстати, пока добились того, что в 44-ФЗ недавно увеличена доля аванса с 30 до 50%. Сейчас важно предусмотреть минимальный размер авансирования. Безусловно, всегда есть риск, что с деньгами сбегут. Но на этот случай работают уголовные законы. И наконец, сократить сроки приемки и оплаты строительных работ до 10 дней.
Обязательное авансирование, отмена денежного обеспечения позволят подрядчику иметь оборотные средства. Требование к точному и минимальному сроку постоплаты даст возможность подрядной компании вовремя выплатить зарплату и налоги. А переход в конкурсы важен для того, чтобы демпингу, который портит рынок для добросовестных и опытных подрядчиков, мы навсегда помахали рукой.