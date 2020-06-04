Во-вторых, отменить предоставление обеспечения государственных и муниципальных контрактов. Третье – ввести обязательное авансирование, от 20 до 50% от стоимости работ. Кстати, пока добились того, что в 44-ФЗ недавно увеличена доля аванса с 30 до 50%. Сейчас важно предусмотреть минимальный размер авансирования. Безусловно, всегда есть риск, что с деньгами сбегут. Но на этот случай работают уголовные законы. И наконец, сократить сроки приемки и оплаты строительных работ до 10 дней.