Другой подход к получению свежих идей в текущей ситуации, тем более что на дворе лето, – это организация студенческих стажировок. И при правильной организации процесса можно найти настоящие молодые таланты, которые потом можно взять в штат. Конкуренция за одаренных студентов не меньше, чем за хороших профи. За учащихся последних курсов ведущих вузов сражаются крупнейшие работодатели из консалтинга, IT, FMCG, девелоперам довольно сложно победить в этой борьбе. Мы стали взаимодействовать со студентами 2-го курса. И получаем лучших из престижных вузов без столь напряженной борьбы просто потому, что берем людей тогда, когда они еще не стали добычей более крупных игроков. Еще один элемент правильной организации стажировки – жесткий многоступенчатый отбор. На начальном этапе получаем 150 заявок на место (кстати, это всего в 1,5 раза меньше, чем конкурс в Стэнфордском университете). И даем самые сложные уровни тестов от международных разработчиков на логику, восприятие цифр и умение решать нестандартные задачи. Важное правило – не давать молодым людям примитивных поручений, а вовлекать в значимые проекты компании. Тогда экономический эффект может быть более значительным. Например, один наш стажер блестяще заменил менеджера по продажам в пиковую нагрузку офиса, закрыл 4 сделки общей суммой в 50 млн руб. А стажер из МГУ разработал сложный дэшборд, который стоил бы нам на рынке несколько сотен тысяч рублей.