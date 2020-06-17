Как до сих пор строили новый завод? Проектировщики работают на основе тех данных, которые дают технологи, зачастую эти данные не совпадают при отгрузке оборудования. Модель, габариты, потребляемые газы или реагенты – некоторые отличия в параметрах для покупателя оборудования не играют особой роли, ведь в техзадании определены только характеристики, а конкретной модели может просто не быть в наличии. А для проекта они могут быть критичны: не влезает, например, закупленная установка в заданное по проекту место – и приходится переделывать всю технологическую цепочку. Строители строят то, что было в проекте, по факту могут быть отклонения, и, естественно, возникают претензии от строителей к проектировщикам, от проектировщиков к строителям, к поставщикам оборудования и т. д. Начинаются бесконечные судебные споры и выяснения, кто виноват и что делать. Как результат объект, который можно возвести за год, зачастую в России строится три, пять, семь лет. За это время запланированное оборудование, как правило, уже устаревает. Пока подрядчики просто стараются заработать свою маржу, можно строить сравнительно простые объекты, схема работает. Но на уровне внедрения даже уже освоенных технологий все ломается. Алексей Кудрин в прошлом году опубликовал отчет Счетной палаты, где было показано, что в недострои закопано 4 трлн руб., это 62 000 недостроенных объектов.