Чтобы избежать большого скопления людей в одном месте в жилых дворах, потребуется пусть и условное, но зонирование: здесь небольшая зеленая зона, где можно почувствовать себя садоводом; здесь пространство для отдыха и чтения, а здесь ‒ площадка для детей. Чем разнообразнее территория, тем меньше риск, что люди будут скапливаться в одной точке. Скорее всего, в жилых дворах, парках и скверах проходы и расстояния между лавочками будут увеличены как минимум до 2 м. Скамейки не будут слишком длинными, чтобы на них не садилось по несколько человек.