Как запрос на безопасность изменит дворы жилых комплексовЗеленые зоны в городе – лучшее место для социального взаимодействия на расстоянии
Урбанисты, архитекторы и ландшафтные дизайнеры сегодня всерьез задумались о том, как сделать общественные зоны максимально безопасными для жизни и здоровья людей. Пиктограммы, регламентирующие поведение, развитие бесконтактных технологий и голосовых сервисов, переделки дворов для увеличения социальной дистанции ‒ все это скоро станет новой реальностью.
Улицы и тротуары
Во многих мегаполисах мира, не говоря уже о небольших городах, до недавнего времени ширина городских тротуаров не позволяла комфортно разойтись даже нескольким прохожим. Чтобы безопасно передвигаться и держаться на достаточном расстоянии друг от друга, людям потребуются широкие пешеходные улицы. Уже сейчас мы видим серьезный отказ от пользования общественным транспортом, поэтому в приоритете будет создание более широких пешеходных зон и велосипедных дорожек, в том числе за счет дорожного полотна.
Мэры многих городов сегодня всерьез размышляют о том, чтобы из некоторых улиц сделать полноценные общественные пространства, ограничив или полностью исключив на них дорожное движение. Опыт показывает, что именно центры городов с хорошей транспортной доступностью лучше всего подходят на роль пешеходных улиц благодаря соразмерной человеку застройке и точкам притяжения (магазины, кафе). В качестве примера можно привести опыт Барселоны, где Las Ramblas протяженностью 1,5 км стала ключевой туристической достопримечательностью и «основой основ» для города. Или Лондон, где совсем недавно мы реализовали проект Aldgate Square, в котором удалось превратить замкнутую, достаточно депрессивную территорию промышленной зоны в общественное пространство, где нет транспорта, много зелени и все подчинено интересам пешеходов.
Общение на дистанции
Во время пандемии стало понятно, что любой зеленый сквер, небольшой водоем или площадь ценны сами по себе, и речь даже не про большие городские парки, а про зеленые пространства, которые порой – просто часть улиц. Они не только украшают город, но и напрямую влияют на здоровье людей, помогая сохранять психологическое равновесие и легче справляться со стрессом. Думаю, этот кризис заставил многих осознать, что зеленые пейзажи в городе – базовая потребность, необходимая по умолчанию. Но кроме того, зеленые зоны в городе, пожалуй, лучшее место для безопасного социального взаимодействия на расстоянии. Города будут вынуждены искать способы, позволяющие людям общаться, не будучи «упакованными» в небольшие, плохо вентилируемые помещения и атриумы. Большие парки, просторные скверы, площади станут отличным ответом на этот социальный запрос.
Технологические изменения
Мы будем наблюдать внедрение технологий в общественных местах для уменьшения заражения: двери большего количества общественных зданий будут открываться автоматически с помощью датчиков движения и системы распознавания лиц, лифт можно будет вызвать голосовой командой, а кофе заказать со смартфона. Системы измерения температуры, автоматизированные туалеты, бесконтактные дозаторы с дезинфицирующими средствами – все это становится реальностью уже сейчас.
Само собой, необходимо будет больше и лучше вентилировать закрытые пространства. Поэтому там, где это возможно, люди станут снова открывать окна – для активного притока наружного воздуха в помещения. Там же, где фильтрованный воздух является единственным вариантом, потребуется установка высококачественных систем климат-контроля. Создание отдельных внутренних озелененных садов в зданиях также будет способствовать улучшению качества воздуха.
Жилые дворы и детские площадки
Чтобы избежать большого скопления людей в одном месте в жилых дворах, потребуется пусть и условное, но зонирование: здесь небольшая зеленая зона, где можно почувствовать себя садоводом; здесь пространство для отдыха и чтения, а здесь ‒ площадка для детей. Чем разнообразнее территория, тем меньше риск, что люди будут скапливаться в одной точке. Скорее всего, в жилых дворах, парках и скверах проходы и расстояния между лавочками будут увеличены как минимум до 2 м. Скамейки не будут слишком длинными, чтобы на них не садилось по несколько человек.
Любую детскую площадку скорее всего придется оснастить оборудованием для мытья рук (с мылом и водой) и дозаторами на основе спирта. Количество детей, допущенных на игровую площадку, может потребовать контроля и постоянного наблюдения. Возможно, будет регламентирован доступ к площадкам – появится что-то вроде расписания, при котором дети пользуются площадкой не одномоментно, а в определенное время. В течение дня или в ночное время может потребоваться профессиональная дезинфекция поверхностей: игрового оборудования, сиденья и столов. При организации новых игровых площадок нужно будет избегать средоточия большого количества игрового и спортивного оборудования в одном месте. Лучше распределить их по большей территории. При обустройстве дворов и прилегающих территорий в будущем будут активнее использоваться антибактериальные строительные материалы, такие как медь и древесина.
Шпаргалки нового времени
В многих общественных пространствах уже появились визуальные подсказки, напоминающие о соблюдении дистанции, а на входных дверях магазинов – объявления и пиктограммы, регламентирующие правила поведения людей внутри. В будущем эта тенденция только усилится: в повсеместную практику войдут дорожные конусы, ограждающие ленты, зеленые насаждения, зонирующие пространства, специальные пешеходные знаки и т. д. Во многих общественных зданиях может появиться адаптированная дорожная разметка: круги вокруг столов в офисах, напоминающие о соблюдении границ, линии, разделяющие места в лифтах, и другие визуальные инструкции.
Конечно, будет увеличено расстояние между столиками в кафе, изменится схема рассадки пассажиров в самолетах. И пройдет много времени, прежде чем большинство из нас захотят сидеть плечом к плечу в зрительном зале кинотеатра.