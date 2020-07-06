Сочи и раньше был популярен среди обеспеченных россиян, однако если до пандемии это были в основном невыездные госслужащие и «санкционные» бизнесмены, то теперь круг покупателей стал намного шире. За последние полгода резко увеличилось количество запросов на приобретение жилья именно для постоянного проживания, особенно со стороны жителей городов-миллионников. У обеспеченных покупателей популярен Олимпийский парк, но здесь мало по-настоящему премиальных проектов, а стоимость частных домов достигает 60−80 млн руб. По нашим прогнозам, создание городского округа Сириуси и открытие одноименного инновационного научно-технологического центра в Имеретинской низменности, запланированное на ближайшие годы, приведет к росту популярности жилья поблизости, в том числе со стороны покупателей из крупных регионов, и, как следствие, увеличению цен на землю и недвижимость.