Дешевеющая ипотека стимулирует спрос на новостройки, который смещается на окраину и в пригороды столицы. Во-первых, строительство в центре Праги, находящемся под охраной ЮНЕСКО, практически невозможно. Новые объекты появляются почти исключительно в результате реконструкции старых зданий. Во-вторых, в пригородах квартиры на 10–20% дешевле, чем в столице. А качество жизни здесь выше. Оказавшись в карантине, люди оценили преимущества загородного жилья: здесь не было таких ограничений, как в столице, можно было гулять, площадь квартир в пригородных домах больше, чем в Праге. Переживать изоляцию здесь куда комфортнее. Могу сказать по опыту нашей компании, что даже в карантинном марте мы выполнили планы продаж и в проектах на периферии. Апрель, май, июнь тоже прошли неплохо, где-то даже с опережением темпа продаж. И в целом в стране рынок, просевший во время карантина, восстанавливается.