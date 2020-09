Ужин вне дома привлекает огромное количество людей даже сейчас, когда потребительская активность существенно снизилась. Это тот опыт, который нельзя получить через интернет. Хотя и в этом сегменте именно через комьюнити-сообщества формируется пул лояльных клиентов. В свежем исследовании Deloitte (The future of the mall) потребителей спросили, какие опции в ТЦ способны сейчас побудить их приходить в торговые центры. Самым массовым ответом (35% респондентов) был «отличный ассортимент еды и ресторанов или еда навынос».