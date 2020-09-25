Торговые центры уже давно не просто магазины. Но после пандемии быть значимой точкой на карте клиента так же важно, как и соответствие новым потребительским запросам. А это значит, что в ТЦ должны быть не только аптеки, продуктовые магазины и отделение банка, но и коворкинги, госструктуры (например, отделение налоговой), медицинские кабинеты, рабочие пространства и зеленые зоны, недостаток в которых испытывают многие крупные города России. Также велика вероятность, что в будущем организации культуры и искусства могут переехать на территории крупных торговых центров – для музеев и экспозиций это возможность быть ближе к целевой аудитории, а для торговых центров – дополнительный козырь в борьбе за потребителя даже не столько с другим ТЦ, сколько с онлайн-возможностями. В будущем можно ожидать активного развития и шеринг-форматов на территории ТЦ. Одежда, сумки, украшения – все это можно будет взять в аренду. Клиентами в данном случае будут руководить не столько соображения экономии (хотя и они тоже), сколько вопросы экологии, которые, как известно, занимают головы нового поколения потребителей.