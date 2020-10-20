Пандемия заставит корпорации отказаться от единого офиса в пользу распределенной моделиЭто позволит сотрудникам выбирать место для работы ближе к дому, экономя время на дорогу
Модель традиционного офиса давно требовала изменений. Пандемия и введенные из-за нее ограничения показали, что существенную часть работы можно выполнять вне привычных кабинетов. Казалось, конец традиционной офисной жизни близок, скоро мы все перейдем на удаленную работу.
Эйфория закончилась несколько недель спустя после введения режима самоизоляции. Работники также начали замечать потерю концентрации в «домашнем офисе». Оказалось, что офис важен для корпоративной культуры, командной работы. Согласно исследованию WeWork, проведенному в июле этого года в США, Великобритании и ряде других стран, удаленная работа в среднем на 11% снизила способность к брейнштормингу и совместной креативной работе. Эффективность людей, которые в работе сильно полагаются на взаимодействие с коллегами (более 65% рабочего времени), на удаленке упала на 13–15%.