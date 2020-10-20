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Пандемия заставит корпорации отказаться от единого офиса в пользу распределенной модели

Это позволит сотрудникам выбирать место для работы ближе к дому, экономя время на дорогу
Михаил Коноплев , генеральный директор WeWork в России и Восточной Европе

Модель традиционного офиса давно требовала изменений. Пандемия и введенные из-за нее ограничения показали, что существенную часть работы можно выполнять вне привычных кабинетов. Казалось, конец традиционной офисной жизни близок, скоро мы все перейдем на удаленную работу.

Эйфория закончилась несколько недель спустя после введения режима самоизоляции. Работники также начали замечать потерю концентрации в «домашнем офисе». Оказалось, что офис важен для корпоративной культуры, командной работы. Согласно исследованию WeWork, проведенному в июле этого года в США, Великобритании и ряде других стран, удаленная работа в среднем на 11% снизила способность к брейнштормингу и совместной креативной работе. Эффективность людей, которые в работе сильно полагаются на взаимодействие с коллегами (более 65% рабочего времени), на удаленке упала на 13–15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных