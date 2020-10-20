Эйфория закончилась несколько недель спустя после введения режима самоизоляции. Работники также начали замечать потерю концентрации в «домашнем офисе». Оказалось, что офис важен для корпоративной культуры, командной работы. Согласно исследованию WeWork, проведенному в июле этого года в США, Великобритании и ряде других стран, удаленная работа в среднем на 11% снизила способность к брейнштормингу и совместной креативной работе. Эффективность людей, которые в работе сильно полагаются на взаимодействие с коллегами (более 65% рабочего времени), на удаленке упала на 13–15%.