Законодатели предлагают заменить штраф за некачественные коммунальные услуги скидкой для потребителяОсталось уточнить, как определить, что услуга некачественная
Законодатели предлагают заменить штраф за некачественные коммунальные услуги скидкой для потребителя. Осталось уточнить, как определить, что услуга некачественная.
Госдумой принят законопроект об изменении порядка платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований. Изменения предлагаются в ч. 4 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, где сказано, что лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф. Вместо этого такому потребителю могут снизить размер будущего платежа за ЖКУ на соответствующую сумму.
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