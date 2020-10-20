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Законодатели предлагают заменить штраф за некачественные коммунальные услуги скидкой для потребителя

Осталось уточнить, как определить, что услуга некачественная
Татьяна Волчкова , операционный директор «Домиленд»

Законодатели предлагают заменить штраф за некачественные коммунальные услуги скидкой для потребителя. Осталось уточнить, как определить, что услуга некачественная.

Госдумой принят законопроект об изменении порядка платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований. Изменения предлагаются в ч. 4 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, где сказано, что лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф. Вместо этого такому потребителю могут снизить размер будущего платежа за ЖКУ на соответствующую сумму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных