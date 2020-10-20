Госдумой принят законопроект об изменении порядка платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований. Изменения предлагаются в ч. 4 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, где сказано, что лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф. Вместо этого такому потребителю могут снизить размер будущего платежа за ЖКУ на соответствующую сумму.