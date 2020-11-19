Мода на благоустройство, охватившая российские города, почти никак не отразилась на качестве дворовых территорий. Даже с новым игровым оборудованием на детских площадках и фонарями они остаются не востребованными большинством жителей. Причина – отсутствие различающихся по назначению и оснащению зон и их продуманного деления, которое позволило бы каждому с удовольствием и пользой провести здесь время. Современный горожанин и не представляет, как и для чего он может использовать это более или менее зеленое пространство с парой лавочек и детской площадкой, дизайн которой отдан на откуп фантазии местного «Жилищника».