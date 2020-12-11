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Где искать не занятые ниши для взрывных инвестиций в недвижимость

Коронакризис ускорил развитие коливингов, складов и дата-центров
Александр Шарапов , президент Becar Asset Management

Нынешний кризис необычен по всем параметрам – и по причинам, его вызвавшим, и по следствиям. Карантин доказал огромную роль цифровизации как основного фактора выживания и стал своего рода ферментом, создавшим идеальную среду для развития некоторых типов недвижимости, которые при нормальной ситуации еще долго считались бы нишевыми. В ближайшие 10–15 лет они станут наиболее интересными для инвесторов в мире и в России.

Коливинги. Речь о промежуточной форме между трехзвездочными отелями длительного проживания с уклоном в коллективный быт и студенческими общежитиями европейского типа. В них обязательно есть комьюнити-менеджеры, которые наполняют событиями совместную жизнь постояльцев (как правило, это люди до 35 лет, без детей и семьи). Общая черта подобных объектов – небольшая площадь номеров (около 15 кв. м, но есть разновидность «люксов» по 25–30 кв. м), ванная с туалетом и меблировка по умолчанию, а также огромная инфраструктура для отдыха и для работы. Кухни, будучи одним из главных мест для социализации, могут быть расположены по одной на два блока, или же так называемые kitchen net (кухонные уголки) делают в каждом номере. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных