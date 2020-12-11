Коливинги. Речь о промежуточной форме между трехзвездочными отелями длительного проживания с уклоном в коллективный быт и студенческими общежитиями европейского типа. В них обязательно есть комьюнити-менеджеры, которые наполняют событиями совместную жизнь постояльцев (как правило, это люди до 35 лет, без детей и семьи). Общая черта подобных объектов – небольшая площадь номеров (около 15 кв. м, но есть разновидность «люксов» по 25–30 кв. м), ванная с туалетом и меблировка по умолчанию, а также огромная инфраструктура для отдыха и для работы. Кухни, будучи одним из главных мест для социализации, могут быть расположены по одной на два блока, или же так называемые kitchen net (кухонные уголки) делают в каждом номере.