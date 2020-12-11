Река – один из самых ценных рекреационных и экологических активов города. Качественное преобразование береговой линии, формирование по сути нового пространства для общения и отдыха – глобальный тренд, реализованный во многих странах. Примерами могут служить набережные Барселоны, Амстердама, Нью-Йорка, Бильбао или Лондона. В Москве также создаются новые сценарии городской жизни в прибрежной зоне. Развитие территорий общей площадью около 12 000 га, прилегающих к реке Москве и Химкинскому водохранилищу, – один из самых масштабных городских проектов, начатых в 2014 г., цель которого – создание линейного центра города с одинаково высоким качеством благоустройства на всем его протяжении.