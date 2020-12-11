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Какие набережные хотят видеть жители Москвы

В разных районах жители предпочитают разное: кому-то нужны развлечения, кому-то – отдых на природе
Дина Саттарова , директор ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы»

Река – один из самых ценных рекреационных и экологических активов города. Качественное преобразование береговой линии, формирование по сути нового пространства для общения и отдыха – глобальный тренд, реализованный во многих странах. Примерами могут служить набережные Барселоны, Амстердама, Нью-Йорка, Бильбао или Лондона. В Москве также создаются новые сценарии городской жизни в прибрежной зоне. Развитие территорий общей площадью около 12 000 га, прилегающих к реке Москве и Химкинскому водохранилищу, – один из самых масштабных городских проектов, начатых в 2014 г., цель которого – создание линейного центра города с одинаково высоким качеством благоустройства на всем его протяжении.

Предпочтения жителей относительно того, как использовать набережные, могут варьироваться от района к району. В 2017 г. по нашему заказу коллектив социологов под руководством профессора Виктора Вахштайна опросил 4600 человек – жителей и посетителей набережных – от Мневников до западной части Нагатинской поймы, а также предпринимателей, чья деятельность связана с прибрежными территориями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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