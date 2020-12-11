Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Как владельцы офисов прививают ЗОЖ-привычки арендаторам

Это получается, если можно легко вписать физическую активность в повседневную жизнь
Елена Малиновская , директор по аренде Millhouse

Забота о благополучии сотрудников и их полезных привычках вышла за рамки личной ответственности работодателей. ЗОЖ-переворот в головах будущих арендаторов готовы совершить продвинутые арендодатели. 

Стремление работодателей развивать осознанность сотрудников по отношению к собственному здоровью продвинулось далеко на пути к тому, чтобы стать мейнстримом. Примеры множатся. В голландском рекламном агентстве Heldergroen офисные столы на тросах поднимаются к потолку ровно в 18.00, освобождая место для танцев и йоги, потому что сотрудникам нужно время, чтобы наслаждаться жизнью (а также нужно соблюдать дедлайны и лучше планировать время). В России adidas в бизнес-парке «Крылатские холмы» расчертила общественное пространство офиса под дорожки для самоката. Компании, девиз которой «Мы меняем жизнь через спорт», желательно, чтобы сотрудники соответствовали, иначе как продавать ассортимент? Поэтому всех мотивируют больше двигаться и правильно питаться. На этажах самокаты и дорожки для них: хочешь – поезжай по делу на другой конец, хочешь – катайся или бегай в перерыв. По решению гендиректора из меню столовой adidas убрали пиццу, но это вызвало протесты и петиции. Компромиссом стала пицца на тесте без глютена и с исключительно полезной начинкой. Компания распространяет эту философию не только на собственный персонал – в установленные дни для всех, кто работает в бизнес-парке, функционировал бесплатный беговой клуб. 

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных