Стремление работодателей развивать осознанность сотрудников по отношению к собственному здоровью продвинулось далеко на пути к тому, чтобы стать мейнстримом. Примеры множатся. В голландском рекламном агентстве Heldergroen офисные столы на тросах поднимаются к потолку ровно в 18.00, освобождая место для танцев и йоги, потому что сотрудникам нужно время, чтобы наслаждаться жизнью (а также нужно соблюдать дедлайны и лучше планировать время). В России adidas в бизнес-парке «Крылатские холмы» расчертила общественное пространство офиса под дорожки для самоката. Компании, девиз которой «Мы меняем жизнь через спорт», желательно, чтобы сотрудники соответствовали, иначе как продавать ассортимент? Поэтому всех мотивируют больше двигаться и правильно питаться. На этажах самокаты и дорожки для них: хочешь – поезжай по делу на другой конец, хочешь – катайся или бегай в перерыв. По решению гендиректора из меню столовой adidas убрали пиццу, но это вызвало протесты и петиции. Компромиссом стала пицца на тесте без глютена и с исключительно полезной начинкой. Компания распространяет эту философию не только на собственный персонал – в установленные дни для всех, кто работает в бизнес-парке, функционировал бесплатный беговой клуб.