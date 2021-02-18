Для некоторых инструментов это снизило и без того невысокую их доходность, на этом фоне выросла популярность вложений в недвижимость. По нашим подсчетам, 25% покупателей квартир сейчас – это инвесторы, планирующие впоследствии сдавать квартиру в аренду. Их энтузиазм подогревает и льготная ипотека: программа оказалась настолько популярной, что ее продлили на первую половину 2021 г., а для отдельных регионов подумывают продлить еще раз.