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Инвесторы используют льготную ипотеку, чтобы покупать квартиры для сдачи в аренду

Из-за переизбытка предложения через 1-2 года сдавать квартиры станет невыгодно
Алексей Гальцев , основатель Realiste (разработчик персонального ИИ для инвестиций в недвижимость)

Для некоторых инструментов это снизило и без того невысокую их доходность, на этом фоне выросла популярность вложений в недвижимость. По нашим подсчетам, 25% покупателей квартир сейчас – это инвесторы, планирующие впоследствии сдавать квартиру в аренду. Их энтузиазм подогревает и льготная ипотека: программа оказалась настолько популярной, что ее продлили на первую половину 2021 г., а для отдельных регионов подумывают продлить еще раз.

В 2020 г. российские банки выдали рекордные для рынка 4,2 трлн руб. ипотечных кредитов и в 2021-м могут выдать еще больше. На программу льготной ипотеки приходится более 90% кредитов на новостройки. В III квартале прошлого года было выдано 455 000 ипотечных кредитов, на 52% больше, чем за тот же период предыдущего года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных