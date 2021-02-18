Инвесторы используют льготную ипотеку, чтобы покупать квартиры для сдачи в арендуИз-за переизбытка предложения через 1-2 года сдавать квартиры станет невыгодно
Для некоторых инструментов это снизило и без того невысокую их доходность, на этом фоне выросла популярность вложений в недвижимость. По нашим подсчетам, 25% покупателей квартир сейчас – это инвесторы, планирующие впоследствии сдавать квартиру в аренду. Их энтузиазм подогревает и льготная ипотека: программа оказалась настолько популярной, что ее продлили на первую половину 2021 г., а для отдельных регионов подумывают продлить еще раз.
В 2020 г. российские банки выдали рекордные для рынка 4,2 трлн руб. ипотечных кредитов и в 2021-м могут выдать еще больше. На программу льготной ипотеки приходится более 90% кредитов на новостройки. В III квартале прошлого года было выдано 455 000 ипотечных кредитов, на 52% больше, чем за тот же период предыдущего года.