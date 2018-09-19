«Будет мощное сражение девелоперов»

Совладелец группы МИЦ Андрей Рябинский объясняет, почему хочет строить в Москве, а не в Подмосковье, и хвалит нововведения в законе о долевом строительстве

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Бизнесмен Андрей Рябинский многим больше знаком как промоутер боксерских матчей Евгений Разумный / Ведомости

Бизнесмен Андрей Рябинский многим больше знаком как промоутер боксерских матчей. Тем не менее его девелоперская компания МИЦ является одним из крупнейших застройщиков Московской области. Правда, в последние годы, как и многие ее коллеги по цеху, группа стала активно наращивать портфель в старой Москве. Рябинский – один из немногих девелоперов, кто хвалит изменения на строительном рынке, но предупреждает, что количество игроков теперь уменьшится, а квартиры подорожают. Его не очень беспокоит, что по новому закону деньги покупателей будут заморожены до ввода домов, – у компании низкая кредитная нагрузка, хорошие отношения с банками, и есть собственные средства.

– МИЦ начинала свою деятельность со строительства жилья в Подмосковье. Сейчас вы больше активны в Москве. С чем это связано?

ООО «Группа компаний «МИЦ» Девелоперская компания



Владельцы: Андрей Рябинский (50%) и Александр Копылков (50%).

Финансовые показатели (2017 г., данные компании):

Выручка – 24 млрд руб.

Портфель проектов (данные компании): 5 млн кв. м.

– В Подмосковье тяжело работать в прибыль. Себестоимость и конкуренция высокие, а рыночная цена низкая. Масс-маркет, в котором мы представлены, – это очень тяжелый сектор, поэтому мы действительно смещаем свои приоритеты в сторону Москвы и новой Москвы. У нас уже стартовало несколько прекрасных проектов в новой и старой Москве, на подходе старт еще нескольких. Сейчас мы в этом видим больше устойчивости, надежности и перспектив для компании, чем в сегменте масс-маркета в Подмосковье. Это не значит, что мы совсем перестанем работать в Подмосковье, хотя бы потому, что у нас там есть два очень больших проекта, которые надо заканчивать. В Видном это в общей сложности под 500 000 кв. м, еще 850 000 кв. м – в Балашихе.

– А спрос на них есть? Насколько рынок вообще готов принять такое большое количество площадей?

– Ну, конечно, есть. Если бы не продавалось, мы бы не строили. Вопрос в том, что конкуренция обострилась, хотя несколько мелких девелоперов вылетело с рынка.

– И крупных. Urban Group, допустим.

– Я считаю, что с Urban Group все было понятно давным-давно. Мы, строители, видим, что строят конкуренты, и понимаем себестоимость этого продукта. А также мы видим, как это продается. Мы видели, что продается в минус. И возникал логичный вопрос: как живет эта компания?

– В вашей отчетности сказано, что в 2017 г. было введено в 2 раза меньше площадей, чем годом ранее. Это в графиках ввода так было запланировано?

– Да, это было запланировано. Важно понимать, что сроки ввода площадей никак не связаны со стабильностью и финансовым положением компании. Показатели, на которые надо смотреть, – это растущая выручка, растущая прибыль.

Мужское хобби Рябинский заметно оживился, услышав вопрос о его хобби: «Наконец-то мы пришли к интересной части интервью». Это бокс и высокоточная стрельба на дальние расстояния.

В молодости он занимался боксом и остановился, став кандидатом в мастера спорта. Он объясняет, что создал промоутерскую компанию «Мир бокса» не потому, что хотел на этом заработать, это не бизнес, а «скорее соцпрограмма»: «Мы хотели помочь ребятам, боксерам высокого класса, которые были, по сути, брошены. Люди, которые с ними занимались, не всегда были порядочными и честными на руку, а смотреть на это было просто невыносимо. У меня есть группа ребят, которых я взял, которых я веду, за которых я отвечаю. Они имеют возможность проводить неплохие бои. Часть из них боксируют за рубежом, часть здесь, в России. Мы стараемся их максимально вытащить наверх. Насколько это возможно. То есть я обещал Поветкину чемпионский бой, и я вывел его на чемпионский бой трижды. Я вывел его на бой с Кличко, я вывел на бой с Уайлдером. К сожалению, он не состоялся, потому что там была вся эта история с мельдонием. Кстати, Саша был абсолютно не виноват! Мы проверяли много раз. И сейчас я вывел его на бой с Энтони Джошуа.

Помимо этого у нас Денис Лебедев, Гриша Дрозд, Рахим Чахкиев – это те люди, которые стали чемпионами мира по разным версиям. А Эдик Трояновский стал чемпионом мира сразу по двум версиям. К сожалению, после этого в Москве он очень неожиданно проиграл африканцу, которого условно можно назвать начинающим боксером. Эдик поймал нехороший удар в челюсть, который, по идее, боксер такого класса пропускать не должен, и впал в тяжеленный нокаут. Африканец чуть не сошел с ума от счастья, он просто не ожидал этого. Он приехал просто заработать немножко денег, а стал чемпионом мира.

Недавно Рябинский получил звание мастера спорта по высокоточной стрельбе. «В чемпионате России я занял 2-е место, а на недавних международных соревнованиях снайперских пар в Краснодаре мы с напарником Евгением Титовым заняли 5-е место среди 60 лучших снайперских пар мира», – перечисляет Рябинский. На счету группы Рябинского два рекорда мира (в соревнованиях участвуют стрелки и корректировщики): по группе выстрелов (поразили мишень 40 х 40 см на дистанции 2 км 165 м пятью выстрелами подряд) и по самому дальнему выстрелу, попавшему в цель (поразили мишень на расстоянии 4 км 210 м). Свернуть Прочитать полный текст

В той же самой официально опубликованной информации, которую вы цитируете, вы наверняка видели, что выручка у нас стабильно растет из года в год. Эта история говорит не о размерах бизнеса, это история, говорящая о том, что в какой-то год локально может сдаваться больше жилья, в какой-то год – меньше.

Например, в 2017 г. было сдано 180 000 кв. м с копейками. За первую половину 2018 г. у нас уже почти 200 000 кв. м. А всего до конца года мы сдадим под 400 000 кв. м.

Девелоперы отворачиваются от Подмосковья

– Как вы оцениваете спрос в Подмосковье? Тенденция такова, что почти все компании, которые начинали со строительства в регионе, постепенно уходят в Москву. «Гранель» сейчас начала покупать площадки в Москве. «Самолет», который всегда был исключительно на подмосковном рынке, за последние несколько месяцев открыл 4–5 проектов в Москве. И есть ощущение, что они будут наращивать именно в этом направлении. Tekta вообще ушла из Подмосковья, сейчас строит исключительно в Москве. Есть ощущение, что подмосковный рынок сегодня мало кому интересен в отличие от Москвы.

– Ну в какой-то степени это так и есть. Как я вам сказал, рынок очень тяжелый. Что такое девелоперский проект? Это колоссальная ответственность перед людьми, и эту ответственность за копейки никто не хочет брать на себя. Все-таки это должен быть какой-то бизнес – важно, чтобы маржа проекта была соответствующей.

– На подмосковном рынке какая сегодня приемлемая маржа для девелопера?

– Я думаю, что все работают в пределах 10 000–11 000 руб. [на 1 кв. м].

– А в процентах?

– Получается меньше 7%.