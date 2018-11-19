Управляющий партнер 3S Group: наличие такого акционера, как Артем Чайка, конечно, помогает

Павел Яншевский рассказывает о нестандартной для девелопмента модели управления 3S Group и о том, чем ценен для компании ее совладелец – сын генпрокурора

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Павел Яншевский, управляющий партнер 3S Group Максим Стулов / Ведомости

Все три владельца 3S Group наравне участвуют в управлении компанией. Каждый «на 110%», говорит в интервью «Ведомостям» один из них – совладелец Павел Яншевский (его доля – 33%). Два других собственника – сын генпрокурора России Артем Чайка (34%) и основатель ульяновского застройщика «Премьера» Руслан Сеюков (33%). Фигура Чайки не может не вызывать особого интереса, но Яншевский настойчиво дает понять, что он привнес в 3S Group не административный ресурс, а богатый предпринимательский опыт.

3S Group начала работать три года назад, и тогда, на старте, были сделаны громкие заявления: компания планировала за 3–5 лет возвести в Москве и области до 500 000 кв. м жилья. Пока в эксплуатацию ничего не сдано, но 3S Group располагает в Москве площадками с потенциалом застройки 300 000 кв. м, работы на них в разных стадиях, активных проектов – всего два. Завершать эти стройки и осуществлять основные продажи девелопер будет уже при изменившемся законе о долевом строительстве и, соответственно, с более трудной для застройщика схемой финансирования. Тем не менее Яншевский декларирует амбициозные планы: стать стратегическим инвестором в столице.

Павел Яншевский Родился в 1979 г. в Москве. Учился в Российском химико-технологическом университете им. Д. И. Менделеева 2001 работал в компаниях FMCG – PepsiCo, Burda Media и др.

2003 консультант департамента офисной недвижимости Penny Lane Realty

2004 заместитель директора департамента офисной недвижимости Swiss Realty Group

2006 сооснователь и партнер (по настоящее время) консалтинговой компании S.A. Ricci

2015 управляющий партнер 3S Property Development (сейчас – 3S Group)

– Ваша компания изначально называлась 3S Property Development, теперь – 3S Group. Вы провели ребрендинг?

– Да, мы три года работали, можно сказать, на подготовительном этапе. Покупали площадки, развивали их, согласовывали разрешительную документацию, проектировали. За все это время мы общались только с бизнесом – владельцами площадок, соинвесторами – и с городскими чиновниками. Поэтому бренд в целом был не важен. Сейчас мы вышли на стадию строительства и продажи квартир, начали возводить первые два проекта. Решили поменять бренд – он должен быть понятным для покупателей, удобоваримым, не с таким длинным названием. Поэтому мы переименовались.

– Группа означает холдинговую структуру? Что в нее входит?

– Совершенно верно. Мы занимаемся исключительно девелопментом, но приняли для себя решение сделать вертикально-интегрированную компанию, у которой есть все компетенции внутри. У нас своя команда проектировщиков, архитекторов, свой генеральный подрядчик, своя служба заказчика, свой отдел продаж. Несмотря на то что мне принадлежит часть одного из известных консалтинговых агентств в Москве (12,71% агентства S.A. Ricci. – «Ведомости»), продажи здесь все равно пойдут от застройщика, т. е. от 3S Group. Поэтому группа – это все компоненты девелопмента, которые у нас собраны в одном месте.

История и партнеры

– Как вы познакомились со своими партнерами, как образовалась компания?

– Я уже больше 15 лет занимаюсь недвижимостью, и вроде бы это говорит о наличии определенного опыта в этом сегменте. За эти годы мне удалось добиться определенных успехов – и в инвестиционных проектах, и в проектах офисной недвижимости, и в консалтинге. Но при этом я не могу своим детям просто и понятно объяснить, чем, собственно, занимается папа. Вот я показываю им «Москва-сити», говорю: «Это моя работа». Они меня спрашивают: «Ты это строил»? – «Нет». – «Нарисовал?» – «Тоже нет». – «А что?» Я консультировал, советовал, что и как лучше сделать в том или ином проекте; наконец, помогал их продавать. Но суть этой консалтинговой работы, которой я был занят много лет, очень сложно объяснить ребенку. И тут мне стало ясно, что консалтинговая работа – это такой вид бизнеса, в котором ты вроде что-то делаешь, добиваешься определенного результата, все довольны, а через год про твою роль уже никто не помнит.

Поэтому мне очень захотелось самому создавать что-то такое, чтобы это можно было передать людям – очевидные результаты своего труда. Мне стало понятно, что для этого есть девелопмент: когда еще недавно был пустырь, а теперь появилось красивое строение. Для работы девелопера, конечно, нужны соответствующие ресурсы, компетенции, финансы. Но прежде всего нужна команда. А команда – это единомышленники. Каждый ее член должен нести в себе какую-то необходимую функцию, должны быть общие ценности, взгляды на жизнь, цели, философия, наконец. И я начал под такую идею, которая тогда, несколько лет назад, была еще не так четко осознанна и сформулирована, искать кого-то, с кем бы ее можно было реализовать.