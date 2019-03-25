Президент Wainbridge в России: «Не верю, что из-за новых поправок в закон жилье подорожает»
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Название девелоперской компании Wainbridge вряд ли что-то скажет массовому потребителю. Прежде всего потому, что ее основной акционер – сооснователь группы ПИК Кирилл Писарев создавал ее для инвестиций в премиальную недвижимость за рубежом. Но в последние годы компания начала активно развивать проекты и в России. Она вместе с акционером «Магнита» Алексеем Богачевым возводит люксовый отель и комплекс резиденций под управлением Bvlgari рядом с Кремлем и, скорее всего, будет помогать «БТА банку» достраивать бывшие проекты казахского бизнесмена Мухтара Аблязова на Поклонной горе. Некоторая ирония судьбы состоит в том, что россиянин Писарев занимается международными проектами Wainbridge, тогда как за развитие российского бизнеса компании отвечает американец Майкл Белтон.
– Как вы оказались в России? Из вашей биографии следует, что вы учились в Ленинградском политехническом институте. Довольно необычно для гражданина США...
– Я родился на Аляске, а она всегда имела связь с Россией. Например, мой родной Фэрнбекс – город-побратим Магадана, между этими двумя городами постоянно происходил обмен. Кроме того, я увлекаюсь хоккеем. В моем детстве самой лучшей хоккейной сборной была сборная Советского Союза – «Красная машина», и я, как и любой мальчик, который увлекается хоккеем, мечтал сыграть в России. Ну, еще Фэрнбекс мог первым получить ядерный удар от СССР: совсем рядом от нас была военная база и часто шли учения, поэтому я довольно хорошо знаком с тем, что называется холодной войной. В целом Россия с ее хоккейной и военной мощью меня всегда привлекала. Поэтому в 1990 г. по программе обмена студентами между моим университетом в Массачусетсе и Ленинградским политехническим институтом мне удалось переехать в СССР.
– Какие у вас впечатления остались о лихих 90-х?
– Мне понравилось, наверное, все, кроме погоды, на Аляске получше климат – холоднее, но не так сыро. Мне было 20 лет, молодой совсем. И тогда Ленинград меня очень впечатлил, он сильно отличался от Аляски: огромный город, много студентов из разных стран. В институте я встретил свою будущую жену, она и стала основной причиной, по которой я остался здесь. Кроме того, я изучал политологию и специализировался по Советскому Союзу. В России в начале 1990-х был сложный переходный период, опасный, но очень интересный.
– А как вы попали в девелоперский бизнес?
– В России сейчас другие времена, экспаты уже не считаются априори более квалифицированными, а тогда все думали, что если ты родился в Америке, то у тебя выше квалификация. Техасская компания Hines Int. была первой иностранной девелоперской компанией, которая строила объекты в Москве. Но так как американцы-руководители не выдерживали здесь больше полугода, Hines стала брать на работу американцев, знавших язык, и давала им уникальные знания, опыт и поддержку самой профессиональной девелоперской компании в мире. Я попробовал, и у меня получилось.
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Родился в 1969 г. в Фэрнбексе (США). Окончил Массачусетский университет в Амхерсте и Ленинградский политехнический институт
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1993директор по девелопменту Hines International
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2001директор по девелопменту в CMI Development
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2005основал Storm Properties
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2016возглавляет представительство международной девелоперской компании Wainbridge
– Какой был ваш первый проект в России?
– Первым был коттеджный поселок «Покровские Холмы» около парка «Покровское-Стрешнево» в 1998 г. Это был мой первый проект от начала и до конца. После того как проект был завершен, я покинул Hines и начал работать в CMI Development (Millhouse Capital), которая занималась реализацией проекта «Крылатские Холмы» – первого бизнес-парка в Роcсии. Могу сказать, что вместе с «Крылатскими Холмами» «Покровские Холмы» – мои любимые объекты. «Крылатские Холмы» – безумно успешный проект. Там были очень хорошие ставки аренды, прекрасный подрядчик, который сделал все очень качественно. А в «Покровских Холмах» я жил, там выросли мои дети. Я до сих пор туда езжу в американскую школу и заезжаю посмотреть, как там выросли деревья.
– Почему решили создать собственную компанию, а не продолжили работать по найму?
– Я четыре года проработал в Millhouse Capital, реализовал несколько проектов.
За это время я набрался опыта, приобрел репутацию и решил основать собственную компанию, которая будет инвестировать в российскую недвижимость. Так, в пятницу я покинул Millhouse, а в понедельник моя компания Storm Properties с 20 сотрудниками уже имела список потенциальных проектов.
Как партнеры нашли друг друга
– Как вы познакомились с Кириллом Писаревым?
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