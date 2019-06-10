Александр Асадов, архитектор: «То, что в городе строится много жилья, обедняет город»

Александра Асадова архитектурные критики называют первым российским деконструктивистом и первопроходцем хайтека. Он — главный архитектор МАХПИ, который разрабатывал «Зарядье». В марте парк у Кремля получил специальный приз жюри на международной выставке по недвижимости в Каннах

Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: То, что в городе строится много жилья, обедняет город

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Александр Асадов, архитектор АГН Москва

Александра Асадова архитектурные критики называют первым российским деконструктивистом и первопроходцем хайтека. Его здания сравнивали со взрывом из стекла и бетона, он был первым и долгое время единственным архитектором в России, кто проектировал и мог реализовать нетипичные для Москвы проекты. Еще он главный архитектор МАХПИ, который разрабатывал комплекс «Зарядье». В марте 2019 г. парк у Кремля получил специальный приз жюри на международной выставке по недвижимости в Каннах.

– Проект в Зарядье дважды выставляли на конкурс MIPIM. Если бы в этом году не отметили, еще раз стали бы?

– Думаю, выставлялся бы и дальше. За прошедшие три года с момента создания парка не было подобного масштаба архитектурных событий. А ведь их так ждет любой город! Были идеи дальнейшего развития парка вдоль реки в сторону Воспитательного дома архитектора Бланка с реконструкцией этого памятника и включением его в общественную жизнь города. Возможно, в будущем эти планы будут реализованы.

В «Зарядье» мы воплощали конкурсный проект, близкий нам по идеологии, поэтому в него органично вошли и некоторые наши идеи. Например, флорариум в виде озелененной спирали, по которой посетители поднимаются к стеклянному куполу. Конкурсный проект медиацентра также претерпел значительные изменения. В нем планировали только информационную зону, а в процессе работы появились развлекательный комплекс из нескольких медиа- и выставочных залов, многочисленные помещения для обслуживания парка. Работа выполнялась на базе концепции выигравшего международный конкурс консорциума во главе с нью-йоркским архитектурным бюро DillerScofidio + Renfro, ландшафтными архитекторами из Hargreaves Associates (Нью-Йорк) и московскими урбанистами из Citymakers. Во время стройки мы всячески поддерживали наших американских коллег и помогали реализовывать проектные решения как можно ближе к оригиналу, выигравшему конкурс. А с нашими нормами, поверьте, это непросто!

– Что было самым сложным?

– Инженерные решения! Сколько сил и времени было потрачено на то, чтобы автостоянку, инженерные системы органично вплести в ландшафт. Если бы все делалось по существующим нормам, весь парк был бы усеян шахтами дымоудаления и вентиляции, трансформаторными подстанциями. Наши инженеры изобрели двойные камеры, другие неординарные решения, которые позволили на поверхности земли иметь вместо громоздких шахт только вентиляционные решетки.

Размещение трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов – актуальная проблема, особенно она касается районов массовой жилой застройки. В советские времена подобные сооружения занимали почетное место в центре дворов, на внутриквартальных бульварах, в скверах. Это никогда не устраивало архитекторов, зато полюбилось инженерам-сетевикам и эксплуатирующим организациям. Их же не волнуют вопросы градостроительных осей, объемно-планировочной композиции и рационального использования дорогой московской земли. Пора избавляться от этого наследия прошлого. Надо законодательно решить вопрос обязательной интеграции инженерных объектов в проектируемые сооружения, как это уже сделано с ИТП (тепловыми пунктами).