– Все верно. Вадим пришел к нам с идеей сделать лучшую школу в стране. McKinsey к тому моменту поучаствовала в проведении различных реформ в образовании в некоторых странах. Например, в Пакистане, Финляндии и Австралии. Но все эти реформы были исключительно на макроуровне, т. е. компания помогала решать глобальные вопросы – как сделать качественную систему образования, как правильно провести реформу, как правильно сформировать министерство образования. А вот опыта создания отдельных школ было мало. В московском офисе был проект по повышению качества образования в конкретно взятой школе, в котором я участвовал. Так меня познакомили с Вадимом. Ему сказали: вот Кирилл, он будет руководителем вашего проекта, у него есть опыт в образовании. Вадим улыбнулся и говорит: «Он что, недавно школу закончил?» Примерно четыре месяца мы разрабатывали стратегию школы, проехали по всем топовым образовательным учреждениям в мире. Были в Сингапуре, в Великобритании, США, знакомились с их директорами. Уровень вовлеченности Вадима в этот процесс меня поразил. Он погружался во все детали, подробно расспрашивал директоров, как все устроено, почему они достигают таких результатов, как оцениваются учителя, откуда они берутся. Все это позволило сделать уникальный образовательный проект и системно подойти к запуску школы «Летово».