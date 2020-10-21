«В Москве квадратных метров на душу населения меньше, чем в других регионах»Совладелец Level Group Кирилл Игнахин о планах компании войти в топ-5 московских застройщиков
Пять лет назад бывший сенатор от Белгородской области и основной владелец агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович продал группе «Сафмар» за $800 млн девелоперскую компанию «A101 девелопмент», которая строит в Коммунарке на Калужском шоссе целый город на 53 млн кв. м. Многие участники рынка тогда объясняли причину сделки тем, что у бизнесмена возникли сложности с согласованием проекта с правительством Москвы. Тем не менее в 2016 г. Мошкович решил вернуться на рынок жилья: вместе с бывшим топ-менеджером «A101 девелопмента» Кириллом Игнахиным он создал новую компанию Level Group. В ее портфеле сегодня более 1 млн кв. м недвижимости. В интервью «Ведомостям» Игнахин делится секретом, как создать девелопера с нуля.
– Я начинал свою карьеру со стажировки в МТС, в тот момент, в 2005–2006 гг., бизнес компании рос быстрыми темпами, в том числе за счет экспансии в регионах, компания осуществляла поглощения и слияния с региональными игроками. В этой работе принимали активное участие команды консультантов из McKinsey. И я для себя решил, что хочу поработать в McKinsey, но для этого нужны были опыт работы в международных компаниях и высокий уровень владения английским языком. Я поехал учиться на летнюю программу в Гарвард, после чего начал работать в Procter & Gamble, чтобы получить опыт в крупной международной компании. Это был отличный опыт в лучшей в мире компании в области рекламы и маркетинга. Через полтора года я осознал, что моя кривая развития и роста замедляется, а продукты в портфеле компании для меня недостаточно значимые. Да, ты делаешь классные вещи, которыми все пользуются каждый день, но ты, условно, не меняешь мир.
– Да, я там проработал пять лет с учетом перерыва на учебу в бизнес-школе INCEAD. McKinsey – это невероятная школа и опыт в понимании, как работает бизнес с разных сторон и в разных индустриях. Я сделал там более десятка проектов, начиная от розничных банков и нефтяной промышленности, заканчивая оптимизацией строительства и развития месторождений в горнорудной промышленности. А дальше, по прошествии пяти лет, мне надо было определиться, хочу ли я стать партнером McKinsey. И я понял: то, что мною движет, – это осязаемые достижения в бизнесе. Да, твои идеи и презентация могут оказать существенное влияние на чей-то бизнес, помочь менеджменту какой-то компании принять правильные решения – но это не то, чем я хотел бы заниматься следующие 5–10 лет. Именно в McKinsey я познакомился с Вадимом Мошковичем.
– Все верно. Вадим пришел к нам с идеей сделать лучшую школу в стране. McKinsey к тому моменту поучаствовала в проведении различных реформ в образовании в некоторых странах. Например, в Пакистане, Финляндии и Австралии. Но все эти реформы были исключительно на макроуровне, т. е. компания помогала решать глобальные вопросы – как сделать качественную систему образования, как правильно провести реформу, как правильно сформировать министерство образования. А вот опыта создания отдельных школ было мало. В московском офисе был проект по повышению качества образования в конкретно взятой школе, в котором я участвовал. Так меня познакомили с Вадимом. Ему сказали: вот Кирилл, он будет руководителем вашего проекта, у него есть опыт в образовании. Вадим улыбнулся и говорит: «Он что, недавно школу закончил?» Примерно четыре месяца мы разрабатывали стратегию школы, проехали по всем топовым образовательным учреждениям в мире. Были в Сингапуре, в Великобритании, США, знакомились с их директорами. Уровень вовлеченности Вадима в этот процесс меня поразил. Он погружался во все детали, подробно расспрашивал директоров, как все устроено, почему они достигают таких результатов, как оцениваются учителя, откуда они берутся. Все это позволило сделать уникальный образовательный проект и системно подойти к запуску школы «Летово».
– Мы сделали «Летово», я продолжил работать в McKinsey, никаких решений об уходе из консалтинга на тот момент у меня еще не было. Вадим несколько раз звонил и предлагал перейти к нему на работу. И на каком-то этапе я понял, что не вижу себя партнером McKinsey, поэтому начали с Вадимом обсуждать, чем я могу быть полезен. У меня был выбор, к какому направлению его бизнеса присоединиться, в итоге мы договорились, что я стану коммерческим директором компании «Масштаб», которая затем превратилась в «А101 девелопмент».
«Создать компанию с нуля – это настоящий вызов»
– Это была рыночная сделка, обе стороны были ею удовлетворены.