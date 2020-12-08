«То, что ты девелопер, тебе, как поэту, не засчитывается»Президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий – о стандартах в домостроении и самодостаточности в поэзии
«Поэт в России – больше, чем поэт». Вениамин Голубицкий, президент девелоперской компании «Кортрос» (бывшая «Ренова-стройгруп»), начинал как юрист, затем преподавал, был депутатом, работал в различных властных структурах Свердловской области, занимался бизнесом, в 2005 г. пришел в строительство, увлекся профессиональной фотографией, а в 2018 г. получил премию Российского союза писателей «Поэт года». С легкой руки Голубицкого аббревиатура КОТ (комплексное освоение территорий) вошла в обиход современного девелопмента, сейчас он активно выступает за законодательное закрепление стандартов такого развития, так как уверен, что будущее России – за масштабными инвестиционными проектами. Как девелопер, Вениамин Голубицкий начинает новый крупный проект в Москве, как поэт – готовит к изданию еще одну книгу стихов.
– Никак это не сочетается, абсолютно разные ипостаси. Если серьезно заниматься поэзией, то целиком в нее уходишь, иначе никакого результата не получишь. Тут все достаточно сложно: в первое мгновение после написания стиха ты думаешь примерно: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Потом смотришь – что за ужас, как такое сотворилось! Через какое-то время понимаешь, что все-таки результат, возможно, достижим. А само написание стихов – где найдет тебя вдохновение, там и найдет, не важно, девелопер ты, чернорабочий, преподаватель, чиновник или еще кто-то.