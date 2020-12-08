– Никак это не сочетается, абсолютно разные ипостаси. Если серьезно заниматься поэзией, то целиком в нее уходишь, иначе никакого результата не получишь. Тут все достаточно сложно: в первое мгновение после написания стиха ты думаешь примерно: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Потом смотришь – что за ужас, как такое сотворилось! Через какое-то время понимаешь, что все-таки результат, возможно, достижим. А само написание стихов – где найдет тебя вдохновение, там и найдет, не важно, девелопер ты, чернорабочий, преподаватель, чиновник или еще кто-то.