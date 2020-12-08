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«То, что ты девелопер, тебе, как поэту, не засчитывается»

Президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий – о стандартах в домостроении и самодостаточности в поэзии
Юлия Акиньшина Наталья Самарина
Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий /ГК- «Кортрос»

«Поэт в России – больше, чем поэт». Вениамин Голубицкий, президент девелоперской компании «Кортрос» (бывшая «Ренова-стройгруп»), начинал как юрист, затем преподавал, был депутатом, работал в различных властных структурах Свердловской области, занимался бизнесом, в 2005 г. пришел в строительство, увлекся профессиональной фотографией, а в 2018 г. получил премию Российского союза писателей «Поэт года». С легкой руки Голубицкого аббревиатура КОТ (комплексное освоение территорий) вошла в обиход современного девелопмента, сейчас он активно выступает за законодательное закрепление стандартов такого развития, так как уверен, что будущее России – за масштабными инвестиционными проектами. Как девелопер, Вениамин Голубицкий начинает новый крупный проект в Москве, как поэт – готовит к изданию еще одну книгу стихов.

– В строительном бизнесе вы известная фигура, но для многих станет открытием, что вы не только бизнесмен, но еще и поэт. Как вам удается сочетать девелопмент и поэзию?

– Никак это не сочетается, абсолютно разные ипостаси. Если серьезно заниматься поэзией, то целиком в нее уходишь, иначе никакого результата не получишь. Тут все достаточно сложно: в первое мгновение после написания стиха ты думаешь примерно: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Потом смотришь – что за ужас, как такое сотворилось! Через какое-то время понимаешь, что все-таки результат, возможно, достижим. А само написание стихов – где найдет тебя вдохновение, там и найдет, не важно, девелопер ты, чернорабочий, преподаватель, чиновник или еще кто-то.

– Но то, что вы девелопер, предприниматель, отражается в ваших стихах?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных