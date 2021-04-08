Андрей Биржин: «Glorax хочет создать биржу недвижимости»

Несколько лет назад Андрей Биржин, основатель девелопера Tekta Group, который на тот момент был одним из крупнейших игроков на рынке жилья Московской области, продал свою долю в компании партнерам по бизнесу – акционерам IT-дистрибутора Merlion. Его новое детище – Glorax Group планировала развивать проекты в области строительства, инфраструктуру, IT-стартапы, гостиницы и многое другое. Сегодня эта компания – один из ведущих девелоперов в Санкт-Петербурге. Биржин в интервью «Ведомостям» рассказывает, что у него получилось из заявленных ранее планов, почему он разошелся со своим старым партнером, как он планирует возвращение в Москву и экспансию в регионы.