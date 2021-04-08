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Андрей Биржин: «Glorax хочет создать биржу недвижимости»

Владелец Glorax Group Андрей Биржин рассказывает о планах девелопера в Москве и в Лондоне и объясняет, какие IT-стартапы нужны в недвижимости
Антон Филатов
Андрей Биржин, владелец компании Glorax Group /Евгений Разумный / Ведомости

Несколько лет назад Андрей Биржин, основатель девелопера Tekta Group, который на тот момент был одним из крупнейших игроков на рынке жилья Московской области, продал свою долю в компании партнерам по бизнесу – акционерам IT-дистрибутора Merlion. Его новое детище – Glorax Group планировала развивать проекты в области строительства, инфраструктуру, IT-стартапы, гостиницы и многое другое. Сегодня эта компания – один из ведущих девелоперов в Санкт-Петербурге. Биржин в интервью «Ведомостям» рассказывает, что у него получилось из заявленных ранее планов, почему он разошелся со своим старым партнером, как он планирует возвращение в Москву и экспансию в регионы.

– С чего вы начинали свой бизнес? Как попали на рынок недвижимости?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных