Андрей Биржин: «Glorax хочет создать биржу недвижимости»Владелец Glorax Group Андрей Биржин рассказывает о планах девелопера в Москве и в Лондоне и объясняет, какие IT-стартапы нужны в недвижимости
Несколько лет назад Андрей Биржин, основатель девелопера Tekta Group, который на тот момент был одним из крупнейших игроков на рынке жилья Московской области, продал свою долю в компании партнерам по бизнесу – акционерам IT-дистрибутора Merlion. Его новое детище – Glorax Group планировала развивать проекты в области строительства, инфраструктуру, IT-стартапы, гостиницы и многое другое. Сегодня эта компания – один из ведущих девелоперов в Санкт-Петербурге. Биржин в интервью «Ведомостям» рассказывает, что у него получилось из заявленных ранее планов, почему он разошелся со своим старым партнером, как он планирует возвращение в Москву и экспансию в регионы.
– С чего вы начинали свой бизнес? Как попали на рынок недвижимости?
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