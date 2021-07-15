– Земельный банк продолжает расти. Он все так же самый большой в строительной индустрии. На конец прошлого года он составлял более 20 млн кв. м. И за первое полугодие 2021 г. общая продаваемая площадь проектов может увеличиться еще процентов на 20 (компания пока не раскрывает данные. – «Ведомости»). В основе повышения инвестиционной привлекательности компании лежит рост объема текущих проектов и диверсификация бизнеса – это наша главная цель. Мне, честно говоря, очень приятно работать в такой компании. И наших сотрудников мотивируют не только деньги, но и возможность работать в уникальной компании, которая растет в десятки раз за такой короткий период. Иными словами, «Самолет» – это не про кирпичи, это про качество жизни. Наша концепция – экономить людям время, это «таймбэк» по аналогии с кэшбэком за счет продуктовых решений, инфраструктуры и цифровых инструментов, которые мы даем, чтобы люди могли потратить время на что-то важное. Мы даже все это посчитали. Получилось, например, что за год клиент в среднем экономит девять часов за счет использования технологий умного дома и 55 дней жизни за счет грамотного мастер-плана, организации пространства района, дома, квартиры и цифровых услуг. Вот это осенью следующего года мы и будем продавать инвесторам. Мы верим, что у нас получится, мы фанаты своего дела.