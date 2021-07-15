«Разница в цене между старым и новым фондом составляет уже 30–40%»Гендиректор группы «Самолет» Антон Елистратов о превращении компании в цифрового девелопера для всей России и о том, на какое жилье будет спрос
Группа «Самолет», среди совладельцев одной из структур которой – брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, долгое время специализировалась на масштабных проектах комплексного развития территорий в Московском регионе. Теперь девелопер планирует выходить на новые для себя территории, участвовать в программе реновации по всей стране, строить загородное жилье и ритейл-парки, а также развивать цифровую управляющую компанию. В интервью «Ведомостям» гендиректор «Самолета» Антон Елистратов объясняет, почему группа решила поменять стратегию.
– Планы не поменялись. Когда мы проводили IPO, то обещали инвесторам две вещи: наш бизнес будет быстро расти и через какое-то время мы увеличим free-float минимум до 30% и повысим ликвидность наших акций. В части бизнеса мы рады, что оправдали ожидания. Бизнес растет. Капитализация компании с начала года выросла на 75%. Инвесторы довольны.
У нас получается достаточно уникальная история. В 2019 г. инвестбанки оценивали «Самолет» приблизительно в 15 млрд руб. Потом осенью 2020 г. мы разместились при оценке в 57 млрд руб. Сейчас стоим 105 млрд руб. И у нас задача осенью 2022 г. или весной 2023 г. провести SPO и выйти на оценку выше 400 млрд руб. Получается, что за четыре года, с 2019 по 2023 г., компания может вырасти в 25–30 раз. Я, честно говоря, других таких историй не знаю. Но никакой магии тут нет. Это просто правильная стратегия и последовательная работа по сбору земельного банка и выводу проектов в продажу. По управленческому учету в 2019 г. у нас была скорректированная EBITDA порядка 7 млрд руб., а в 2020 г. – уже 11 млрд руб. В этом году мы ожидаем свыше 20 млрд руб., в следующем надеемся достичь 50 млрд руб. А в 2023 г. она может составить больше 100 млрд руб.
«Наша концепция – экономить людям время»
– Компания меняется, и ее бизнес меняется. Если несколько лет назад «Самолет» занимался в основном строительством многоквартирных домов в Московском регионе, то сейчас мы видим себя больше как технологическую платформу для разных видов бизнесов. Мы уже скорее цифровой девелопер, который начинает выходить в новые регионы и предлагать разные продукты. Например, в этом году помимо Москвы мы в ряде новых регионов будем заниматься индивидуальным жилищным строительством (ИЖС), планируем принять активное участие в проектах реновации. Также начинаем развивать цифровую управляющую компанию (УК). Кроме того, мы, условно говоря, становимся одной из крупнейших мебельных компаний в стране, так как сейчас продаем все квартиры с мебелью.
– Земельный банк продолжает расти. Он все так же самый большой в строительной индустрии. На конец прошлого года он составлял более 20 млн кв. м. И за первое полугодие 2021 г. общая продаваемая площадь проектов может увеличиться еще процентов на 20 (компания пока не раскрывает данные. – «Ведомости»). В основе повышения инвестиционной привлекательности компании лежит рост объема текущих проектов и диверсификация бизнеса – это наша главная цель. Мне, честно говоря, очень приятно работать в такой компании. И наших сотрудников мотивируют не только деньги, но и возможность работать в уникальной компании, которая растет в десятки раз за такой короткий период. Иными словами, «Самолет» – это не про кирпичи, это про качество жизни. Наша концепция – экономить людям время, это «таймбэк» по аналогии с кэшбэком за счет продуктовых решений, инфраструктуры и цифровых инструментов, которые мы даем, чтобы люди могли потратить время на что-то важное. Мы даже все это посчитали. Получилось, например, что за год клиент в среднем экономит девять часов за счет использования технологий умного дома и 55 дней жизни за счет грамотного мастер-плана, организации пространства района, дома, квартиры и цифровых услуг. Вот это осенью следующего года мы и будем продавать инвесторам. Мы верим, что у нас получится, мы фанаты своего дела.
ПАО «ГК «Самолет»
Девелоперская компания
Основные акционеры (данные компании на 5 июля 2021 г.): Dorstagen Limited (33,13%, бенефициар – Павел Голубков), Михаил Кенин (30,89%), ЗПИФ «Проектный» под управлением ООО «Си-эф-си прямые инвестиции» (12,18), Игорь Евтушевский (6,3%), «Антон Елистратов (2,7%).
Капитализация – 111,8 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, 2020 г.): выручка – 60,2 млрд руб., чистая прибыль – 4,5 млрд руб.
Операционные показатели. 2020 г.: продажи недвижимости – 59,7 млрд руб., заключено контрактов на 489 000 кв. м, I квартал 2021 г.: продажи недвижимости – 19 млрд руб., заключено контрактов на 126 000 кв. м.
Компания основана в 2012 г., строит жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. На 1 июля 2021 г. занимает 4-е место по объему текущего строительства среди российских застройщиков (данные ЕРЗ).
«Региональное направление является стратегическим»
– Два года назад мы запустили партнерскую программу. Суть ее заключалась в том, что мы можем давать региональным игрокам определенные сервисы, которые помогут им стать более качественными девелоперами. По такой схеме мы сейчас работаем, по сути, только с компанией «СПб реновация» в Санкт-Петербурге. Других участников этой программы у нас нет.