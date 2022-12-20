«Мы долго жили в условиях, когда покупалось все, что угодно»Владелец ГК «Пионер» о сохранении амбиций на зарубежных рынках и перспективах девелоперов в России
Застройщик ГК «Пионер» после начала СВО вышел из проекта в США с инвестициями более 4,5 млрд руб., но не оставил международных амбиций и планирует работать в Дубае. В интервью «Ведомостям» владелец девелопера Леонид Максимов рассказал, что компания намерена делать в кризис на рынке коммерческой недвижимости и премиальных квартир, а также о росте спроса на жилье с завершением частичной мобилизации и о своих взглядах на развитие городской среды и перспективы для застройщиков.
– В середине ноября вы приняли решение отказаться от должности гендиректора компании, которую занимали на протяжении последних двух лет. С чем было связано такое решение?
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