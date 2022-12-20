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«Мы долго жили в условиях, когда покупалось все, что угодно»

Владелец ГК «Пионер» о сохранении амбиций на зарубежных рынках и перспективах девелоперов в России
Дарья Молоткова
Владелец ГК «Пионер» Леонид Максимов / Максим Стулов / Ведомости

Застройщик ГК «Пионер» после начала СВО вышел из проекта в США с инвестициями более 4,5 млрд руб., но не оставил международных амбиций и планирует работать в Дубае. В интервью «Ведомостям» владелец девелопера Леонид Максимов рассказал, что компания намерена делать в кризис на рынке коммерческой недвижимости и премиальных квартир, а также о росте спроса на жилье с завершением частичной мобилизации и о своих взглядах на развитие городской среды и перспективы для застройщиков.

– В середине ноября вы приняли решение отказаться от должности гендиректора компании, которую занимали на протяжении последних двух лет. С чем было связано такое решение?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных