«Мы долго жили в условиях, когда покупалось все, что угодно»

Застройщик ГК «Пионер» после начала СВО вышел из проекта в США с инвестициями более 4,5 млрд руб., но не оставил международных амбиций и планирует работать в Дубае. В интервью «Ведомостям» владелец девелопера Леонид Максимов рассказал, что компания намерена делать в кризис на рынке коммерческой недвижимости и премиальных квартир, а также о росте спроса на жилье с завершением частичной мобилизации и о своих взглядах на развитие городской среды и перспективы для застройщиков.