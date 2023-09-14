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«Любой недострой – это кот в мешке»

Председатель Москомстройинвеста – о защите дольщиков, судьбе апартаментов и строительстве высоток в Москве
Дарья Молоткова Антон Филатов
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова / Евгений Разумный / Ведомости

За семь месяцев 2023 г. в Москве построили 7,6 млн кв. м недвижимости, в том числе 3,5 млн кв. м жилья. Социальная инфраструктура пополнилась 62 объектами, включая 41 здание школ и детских садов, девять зданий медицинских учреждений и 12 спортивных объектов. Председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова в интервью «Ведомостям» рассказала, как город контролирует деятельность девелоперов, сколько в Москве проблемных объектов и как защищены права покупателей апартаментов.

– В прошлом году Москомстройинвест начал составлять динамически обновляющийся рейтинг застройщиков. Место компании в нем определяется уровнем рисков для потенциальных дольщиков ее проектов. Как родилась такая идея?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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