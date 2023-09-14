«Любой недострой – это кот в мешке»

За семь месяцев 2023 г. в Москве построили 7,6 млн кв. м недвижимости, в том числе 3,5 млн кв. м жилья. Социальная инфраструктура пополнилась 62 объектами, включая 41 здание школ и детских садов, девять зданий медицинских учреждений и 12 спортивных объектов. Председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова в интервью «Ведомостям» рассказала, как город контролирует деятельность девелоперов, сколько в Москве проблемных объектов и как защищены права покупателей апартаментов.