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Денис Филиппов: «Больших проблем на рынке жилья я бы не прогнозировал»

Генеральный директор фонда Дом.РФ о продаже памятников частным инвесторам, арендном жилье и проблемах застройщиков
Антон Филатов
Генеральный директор фонда Дом.РФ, заместитель гендиректора госкомпании Дом.РФ Денис Филиппов
Генеральный директор фонда Дом.РФ, заместитель гендиректора госкомпании Дом.РФ Денис Филиппов / Алексей Орлов / Ведомости

К 2027–2028 гг. рынок может столкнуться с дефицитом предложения жилья на уровне 30 млн кв. м. Такой прогноз не так давно сделала госкомпания Дом.РФ. Несмотря на снижение уровня поддержки строителей со стороны государства и рост ставок по кредитам, больших проблем для застройщиков там не ожидают, так как сокращение числа новых проектов ведет к росту спроса. Девелоперам же для развития предоставлено 45 000 га федеральных земель для нового строительства и 7 трлн руб. проектного финансирования, что вполне достаточно для сохранения устойчивости рынка. В интервью «Ведомостям» гендиректор фонда Дом.РФ и заместитель гендиректора Дом.РФ Денис Филиппов рассказывает, почему госкомпания решила заниматься продажей имущества частных инвесторов, какие арендные проекты поддерживает государство и будет ли она конкурировать с частными застройщиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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