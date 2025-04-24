Денис Филиппов: «Больших проблем на рынке жилья я бы не прогнозировал»

К 2027–2028 гг. рынок может столкнуться с дефицитом предложения жилья на уровне 30 млн кв. м. Такой прогноз не так давно сделала госкомпания Дом.РФ. Несмотря на снижение уровня поддержки строителей со стороны государства и рост ставок по кредитам, больших проблем для застройщиков там не ожидают, так как сокращение числа новых проектов ведет к росту спроса. Девелоперам же для развития предоставлено 45 000 га федеральных земель для нового строительства и 7 трлн руб. проектного финансирования, что вполне достаточно для сохранения устойчивости рынка. В интервью «Ведомостям» гендиректор фонда Дом.РФ и заместитель гендиректора Дом.РФ Денис Филиппов рассказывает, почему госкомпания решила заниматься продажей имущества частных инвесторов, какие арендные проекты поддерживает государство и будет ли она конкурировать с частными застройщиками.