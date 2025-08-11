Марат Хуснуллин: «19% девелоперов сегодня находятся в зоне риска»

Не лучшие времена сейчас переживают девелоперы жилья. Продажи квартир после отмены льготной ипотеки падают, а возводить дома стало сложнее из-за высокой стоимости заемного финансирования. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве вопросы жилищного и дорожного строительства, признает, что сегодня почти пятая часть всех застройщиков находится в зоне риска. Впрочем, по его мнению, никакой катастрофы пока нет. В интервью «Ведомостям» накануне Дня строителей он рассказывал, как государство будет дальше поддерживать строительный сектор, почему важна доступная ипотека и как будут расставлены приоритеты правительства при реализации инфраструктурных проектов.