Денис Степанов: «Наша цель – соединить хороших людей с хорошей недвижимостью»

Central Properties работает на рынке недвижимости почти 25 лет – впрочем, до 2022 г. компания не была частым героем новостной повестки. Но, после того как многие иностранные игроки приняли решение уйти из России, компания начала активно приобретать их активы, собрав в общей сложности портфель почти на 2 млн кв. м. К этому времени собственники группы уже запустили платформу для коллективных инвестиций Parus Asset Management, которая всего за несколько лет стала одним из крупнейших игроков этого сегмента. Просто сложились предпосылки: появилось много качественной недвижимости и спрос со стороны инвесторов, объясняет сооснователь обеих компаний Денис Степанов. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, где группа будет брать новых инвесторов для своих фондов, а также о том, почему она отказалась от строительства жилья, сосредоточившись исключительно на офисах, складах и торговых центрах.