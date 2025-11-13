Газета
Главная / Недвижимость / Интервью /

Денис Степанов: «Наша цель – соединить хороших людей с хорошей недвижимостью»

Президент Central Properties и основатель Parus Asset Management о коллективных инвестициях и перспективах рынка коммерческой недвижимости
Антон Филатов
Екатерина Литова
Президент Central Properties и основатель Parus Asset Management Денис Степанов
Президент Central Properties и основатель Parus Asset Management Денис Степанов / Алексей Орлов / Ведомости

Central Properties работает на рынке недвижимости почти 25 лет – впрочем, до 2022 г. компания не была частым героем новостной повестки. Но, после того как многие иностранные игроки приняли решение уйти из России, компания начала активно приобретать их активы, собрав в общей сложности портфель почти на 2 млн кв. м. К этому времени собственники группы уже запустили платформу для коллективных инвестиций Parus Asset Management, которая всего за несколько лет стала одним из крупнейших игроков этого сегмента. Просто сложились предпосылки: появилось много качественной недвижимости и спрос со стороны инвесторов, объясняет сооснователь обеих компаний Денис Степанов. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, где группа будет брать новых инвесторов для своих фондов, а также о том, почему она отказалась от строительства жилья, сосредоточившись исключительно на офисах, складах и торговых центрах.

