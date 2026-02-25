Москва будет строить дороже, чем продает

Москва будет строить дороже, чем продаетПочему в 2026 году себестоимость столичных новостроек превысит нынешние цены продаж
Прогнозы о будущем столичного рынка недвижимости строятся вокруг двух сценариев. Первый – рынок перенасыщен и застройщики будут вынуждены снижать цены, чтобы распродать накопленные за период высокой ключевой ставки метры. Второй – снижение ставки оживит спрос: деньги населения из банков вернутся на рынок, а ипотека вновь станет драйвером продаж.
На практике не сработает ни один из этих сценариев. Себестоимость строительства нового жилья в Москве выросла настолько, что уже не позволяет девелоперам продавать дешевле. В 2026 г. новые проекты будут выходить на рынок с ценой выше текущей.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам